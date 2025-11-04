転職情報メディア「EXIT JOURNAL」正式公開
ディアスタッフ株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役CEO：眞野 俊輔、URL：https://diastaff.com/）は、転職を検討している方に向けた情報発信メディア「EXIT JOURNAL（イグジットジャーナル）」（URL：https://exit-journal.com/(https://exit-journal.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=open&utm_id=press)）を、2025年11月1日に正式公開いたしました。
「未経験・フリーター・社会が怖い」そんなあなたを全力応援する転職メディアです。
転職ノウハウやリアルな転職成功体験談の共有などを通じて、新しいキャリアへ踏み出そうとする人がもっと気軽に自分の可能性を試すことができる社会を実現したいと制作した転職メディアです。
また、サイトリリースに合わせ、若者のキャリア形成を応援するオリジナルソング、オリジナルアニメをサイト内、Youtubeで公開いたします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ejWnMn8zrqc ]
「EXIT JOURNAL」は、転職を考えるすべての人が“仕事の悩みの出口”を見つけるための情報を提供し、自分に合ったキャリアを見つける手助けをするオンラインメディアです。
AIツールと実際に転職をした方の体験に基づくコンテンツを組み合わせ、転職活動の不安を解消し、スムーズなキャリアチェンジを支援します。
■EXIT JOURNALの主なコンテンツ
スグれきAI
AIが自動で履歴書を生成。スキルや経験をもとに魅力的な職務経歴書を作成
転職診断
質問に回答することで、自分に合った職種や働き方の傾向を分析
転職コラム
キャリア形成や仕事選びのヒントを解説
リアル転職日記
実際に転職を経験した方々のリアルな声を紹介
転職失敗談
失敗から学ぶ転職の教訓を共有
転職ノウハウ
面接対策・応募書類作成・キャリアプラン設計など実践的情報を提供
■ターゲット層
・年齢や性別を問わず、転職を検討している方
・フリーターから正社員を目指す方
・キャリアアップや再就職を目指す方
など、多様な働き方を模索する方々を対象としています。
■運営会社について
会社名：ディアスタッフ株式会社
所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町11ー1 パシフィックマークス川崎6F
代表者：代表取締役 CEO 眞野 俊輔
事業内容：人材派遣・職業紹介事業、キャリア支援事業、メディア運営
公式サイト：https://diastaff.com/
ディアスタッフ株式会社は、「人と仕事の“より良い出会い”を創る」を理念に掲げ、転職支援やキャリア形成のサポートを行っています。
EXIT JOURNALは、その理念を形にした新たな情報発信の場として展開してまいります。
【本件に関するお問い合わせ先】
ディアスタッフ株式会社 管理企画部 井島 小泉
E-mail：dia_pr@diastaff.com
EXIT JOURNAL
URL：https://exit-journal.com/(https://exit-journal.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=open&utm_id=press)