ラジオ「MEGA FRIDAY DELUXE」内10分コーナー「ベリーベスト法律事務所　Legal Cafe」11月のテーマは『交通事故』

ベリーベスト法律事務所（本店：東京都港区、代表：萩原達也弁護士、HP：https://www.vbest.jp/）は、CROSS FMのラジオ番組「MEGA FRIDAY DELUXE」に協賛。

法律の専門家が月替わりで登場し、身近な法律問題から最新の話題まで、わかりやすく解説する10分間のコーナーをお届けしています。

11月は 外口 孝久 弁護士が『交通事故』を解説

都会の喧騒を離れ、森の中から届けられる人気番組「MEGA FRIDAY DELUXE」。

その中の「ベリーベスト法律事務所 Legal Cafe」コーナー、11月は 外口 孝久 弁護士が出演し、4回にわたり「交通事故」の基礎知識から手続きの流れ、慰謝料の種類、弁護士に依頼するメリットまで詳しく解説します。

ナビゲーター・ハニーさんと 外口孝久弁護士

11月7日：「保険会社基準」と「弁護士・裁判所基準」の違い

11月14日：弁護士特約について

11月21日：交通事故の慰謝料の種類

11月28日：弁護士に依頼するメリット

番組タイトル：MEGA FRIDAY DELUXE

OA：毎週金曜日10:00～12:00

Navigator ：ハニー

■ホームページ：https://www.crossfm.co.jp

■X：@cu_crossfm

【提供： ベリーベスト法律事務所】

ベリーベストグループは、法律・税務・会計・労務などの幅広い分野で、個人や企業向けにワンストップでサービスを提供しています。

ベリーベスト法律事務所について

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで国内74拠点(2025年9月現在)を展開する法律事務所です。 個人のお客さまに向けては、離婚・男女問題、労働問題、交通事故、刑事事件、労働災害、遺産相続、債務整理、B型肝炎、アスベスト被害、医療事故、建築紛争などといった、幅広い分野の問題解決に取り組んでおります。また、法人のお客さまに向けては、企業顧問、訴訟紛争業務、M＆A・事業承継、労働法務、知的財産、国際取引、海外進出などのリーガルサービスを提供しております。

ベリーベスト法律事務所 公式HP：https://www.vbest.jp/

「お客様の最高のパートナーでありたい。」という理念のもと、弁護士をはじめ所員が一丸となってお客さまの問題解決にあたっています。

ベリーベスト弁護士法人（所属：第一東京弁護士会）