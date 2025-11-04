【SHINING 3D新製品】PCレスでスキャンから検査まで完結する スタンドアロン検査向け3Dスキャナー「FreeScan Omni」を取扱開始

日本3Dプリンター株式会社SHINING 3Dのオールインワンメトロジー3Dスキャナー「FreeScan Omni」

企業・教育機関向けに3Dデジタルソリューションを提供している日本3Dプリンター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：北川 士博）は、高精度3DスキャナーのリーディングカンパニーであるSHINING 3Dの新製品、スタンドアロン検査向け3Dスキャナー「FreeScan Omni（フリースキャン オムニ）」の取扱を開始いたしました。

「FreeScan Omni」は、スキャンから検査レポート作成までをデバイス1台でシームレスに完結できる、オールインワンの計測ソリューションです。PCやケーブルを必要としない完全ワイヤレス設計と、計測グレードの高精度を両立。製造現場での品質管理、簡易検査から計測ラボでの精密測定まで、あらゆる環境で比類のない効率性と柔軟性を提供します。

現代の品質管理ニーズに応える「携帯型の品質保証（QA）ラボ」

鋳造品ワークを3DスキャンするOptimScan Q12

変化の激しい製造業において、品質管理チームは、より多くの部品を短時間で、かつ高い精度で検査するというプレッシャーに直面しています。現場では単なるスキャンツールではなく、スキャンから検査レポート作成までをシームレスに行える、包括的なソリューションが求められていました。 「FreeScan Omni」は、こうした現場のニーズに応えるべく開発された「携帯型の品質保証（QA）ラボ」です。高速スキャンと即時検査を1台のポータブルデバイスに統合し、品質管理プロセス全体を合理化します。

「FreeScan Omni」の主な特徴

＜3Dスキャナー FreeScan Omni 製品概要＞

- スキャンから検査までスキャナー上で完結（オン・スキャナー検査）PCを必要とせず、スキャン、メッシュ作成、検査、レポート作成までの全工程をスキャナー本体でシームレスに完了できます。PTB認証済みの検査ソフトウェア「SHINING 3D Inspect」を内蔵。プリセットテンプレートと直感的なインターフェースにより、現場のスタッフは部品をスキャンするだけで、一貫性のあるレポートを即座に取得できます。- スタンドアロン＆完全ワイヤレス設計高性能プロセッサーと5.5インチのタッチスクリーンを内蔵し、電源コードやデータケーブルを一切必要としない完全なワイヤレス運用が可能です。取り外し可能なホットスワップ対応バッテリーにより、長時間の連続作業を実現。スマートドックは充電器としてだけでなく、Wi-Fiブリッジとしても機能します。- 計測グレードの高精度とVPG技術計測グレードの精度（0.02mm）と安定した容積精度（最大0.02 + 0.015 mm/m）を実現します。さらにSHINING 3D独自のビデオフォトグラメトリー（VPG）技術により、コード化されたマーカーなしで大型対象物のスキャンセットアップを効率化し、高い精度を維持します。- 産業用途に対応する多彩なスキャンモードブルーレーザーと赤外線（IR）VCSEL光源を組み合わせ、多様なニーズに対応します。- - 高速スキャンモード: 93本のレーザーラインで迅速に全体形状を取得。- - 詳細スキャンモード: 25本の平行レーザーラインでディテールを取得。- - 深穴スキャンモード: 1本のレーザーラインで奥まった場所をスキャン。- - IRラピッドスキャンモード: マーカー不要で高速にスキャン。

製品名：FreeScan Omni

スキャンモード：93本レーザーライン / 25本平行レーザーライン / 1本レーザーライン / IR VCSEL

最高スキャニング精度：0.02 mm

容積精度：0.02 + 0.03 mm/m

容積精度 (VPG使用時)：0.02 + 0.015 mm/m

最大スキャニングスピード：7,619,000 ポイント／秒

最大視野：レーザー: 580 x 650 mm / 赤外線: 1205 x 1104 mm

光源：ブルーレーザー + 赤外線VCSEL

本体重量：≤1.1 kg

内蔵機能：オン・スキャナー検査 (SHINING 3D Inspect)、ビデオフォトグラメトリー (VPG)

接続：ワイヤレス ＆ 有線モード

精度認証：VDI/VDE 2634 Part3 (ISO 17025認定施設にて)

日本3Dプリンター株式会社 SHINING 3D製品Webサイト：https://shining3d-inds.jp/

FreeScan Omni 製品ページ：https://shining3d-inds.jp/product/freescan-omni/

【日本3Dプリンター株式会社について】

本社：〒104-0053 東京都中央区晴海4丁目7-4 CROSS DOCK HARUMI 1F

代表者：代表取締役 北川士博

設立：2013年10月

電話番号：03-3520-8928（代表）

URL：https://3dprinter.co.jp/

事業内容：測定器の取り扱い、3Dプリンター/3Dスキャナー/ソフトウェアの取り扱い・サービスの提供、サポートほか