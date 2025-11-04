冬のご褒美時間に！パンをそのままチップスにした『フランスパン工房』シリーズから冬限定フレーバー『フランスパン工房（こんがりショコラ味）』登場！

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、フランスパンをそのまま薄焼きのチップスにした『フランスパン工房』シリーズから、冬季限定フレーバーとして『フランスパン工房（こんがりショコラ味）』を2025年11月3日（月）より全国にて期間限定発売します。

■期間限定フレーバーは”冬のご褒美”をコンセプトにしたショコラ味

『フランスパン工房』は、“食品をお菓子に”をテーマに開発された商品。自社工場で1本1本丁寧に焼き上げた香り高いフランスパンをスライスし、さらに絶妙な圧力加減でプレスして薄く焼き上げることで、パンそのものの凝縮された味わいを残しながら、上品な軽い食感を実現。2007年の初登場時は予想以上の売れ行きで、わずか7日で発売休止になるほどの人気でした。

そんな2007年のヒット商品『フランスパン工房』シリーズから、冬のご褒美時間にぴったりな『フランスパン工房（こんがりショコラ味）』が期間限定で登場。チョコレートを練り込んで焼き上げたパンを薄くスライスし、シュガーとショコラの上品な甘さが広がる、ノンフライの薄焼きチップスに仕上げました。パリッと心地よい食感のパン生地を噛むほどに、こんがりと芳ばしいショコラの香りが口いっぱいに広がる冬にぴったりの味わいです。

【商品概要】

商品名：フランスパン工房（こんがりショコラ味）

内容量：47g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込173円前後）

発売日：2025年1１月３日（月）全国のスーパーマーケット

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

■自家製フランスパンをチップスに。ノンフライで焼きたて風味の味わい「フランスパン工房」美味しさのひみつ

『フランスパン工房』は、ラーメンをスナック菓子にしたベビースターラーメンに次ぐ新機軸商品として、‟パンの菓子化による新たなパン食シーンを創造する”ことをコンセプトに誕生した新感覚パンスナック菓子です。2007年1月、東海エリア先行で販売を開始した「フランスパン工房」は、インパクトのあるTVCMと、フランスパンとは思えぬほどの薄さと軽さを実現した全く新しいスナック菓子として、発売直後から予想以上の売れ行きで商品供給が追いつかず、わずか7日で一時販売を休止するほど大ヒットを記録。その後も、復刻版を発売するたびに女性層を中心に話題となるなど、多くのお客様に支持されています。2007年の初登場から18年。食事がわりとしても、仕事や家事の合間のリフレッシュタイムのおやつとしても、日常の様々なシーンでもっと手軽にパンの美味しさをお楽しみいただける『フランスパン工房』で、全く新しいパンの楽しみ方をご提案しています。

フランスパン工房特設ページ https://www.oyatsu.co.jp/product/francebread/

Point１.こだわりの配合

自社工場で小麦粉をこねて発酵を重ねて焼き上げたこだわりのフランスパンを、薄くスライスしてプレスするノンフライ製法で焼き上げることで、パンならではの風味と小麦本来の美味しさを堪能できるのが魅力の『フランスパン工房』。芳ばしい小麦の香りとパン本来の甘さが際立つ味わいに仕上げました。

Point２.バターの風味をアップした、ほどよい甘さのシュガーバター味

朝食で食べるパンのように親しみやすい、こんがりと芳ばしく飽きのこない味わいを目指し、バター風味とともにシュガーのほどよい甘さ、生地から香るこんがりと芳ばしい小麦の風味が口いっぱいに広がる味わいになりました。

Point３.女性でも食べやすいサイズと厚み

自社工場で1本1本丁寧に焼き上げたフランスパンをそのまま薄いチップス形状にすることで実現した、これまでにないパリッサクッとした軽い食感。女性でもひとくちで食べやすい小ぶりなサイズのチップスは、ほどよい厚みもあり、食事代わりにもなる食べ応えを実現しています。



フランスパン工房特設ページ https://www.oyatsu.co.jp/product/francebread/

【商品ラインナップ】

商品名：フランスパン工房（シュガーバター味）

内容量：47g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込173円前後）

販売先：全国のスーパーマーケット

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。