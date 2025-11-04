カメラのキタムラ 推しのメンバーデザインの年賀状が届く「ラブライブ!サンシャイン!!」コラボ年賀状を限定販売
株式会社カメラのキタムラ
株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員：山崎 智彦）は、全国に展開するカメラのキタムラで、ラブライブ!サンシャイン!!とコラボし、Aquorsのメンバーがデザインされた年賀状が届くサービスを2025年11月4日～12月20日までの期間限定で受付けいたします。
「ラブライブ!サンシャイン!!」コラボ年賀状は、カメラのキタムラのネット限定で受付けしており、Aquorsのメンバーが印刷された年賀状を年明けに受け取ることができるサービスです。
ご利用方法は、専用のweb注文ページからお好きなメンバーを選択し、専用フォームから必要事項を入力してお申込みが可能。年明けの1月1日よりお受取りいただけます。
デザインについては届いてからのお楽しみとなります。
種類については、全10種類（全員集合デザイン含む）をご用意。
【ラブライブ！サンシャイン!!コラボ年賀状】
■年賀状（全10種類）料金：880円(税込)/1枚
どのメンバーの年賀状を受け取るかお選びいただけます
■販売期間
2025年11月4日(火)～2025年12月20日(土)
■お届け予定
2026年1月1日(木)～1月中旬
■カメラのキタムラ特設ページよりご注文いただけます
https://nenga.kitamura.jp/sp/lovelive_aquors