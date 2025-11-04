カメラのキタムラ　推しのメンバーデザインの年賀状が届く「ラブライブ!サンシャイン!!」コラボ年賀状を限定販売

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員：山崎 智彦）は、全国に展開するカメラのキタムラで、ラブライブ!サンシャイン!!とコラボし、Aquorsのメンバーがデザインされた年賀状が届くサービスを2025年11月4日～12月20日までの期間限定で受付けいたします。

「ラブライブ!サンシャイン!!」コラボ年賀状は、カメラのキタムラのネット限定で受付けしており、Aquorsのメンバーが印刷された年賀状を年明けに受け取ることができるサービスです。

ご利用方法は、専用のweb注文ページからお好きなメンバーを選択し、専用フォームから必要事項を入力してお申込みが可能。年明けの1月1日よりお受取りいただけます。

デザインについては届いてからのお楽しみとなります。

種類については、全10種類（全員集合デザイン含む）をご用意。

今後もカメラのキタムラは新しいプリント体験を提案し、お客さまの写真生活をサポートしていきます。

また、より多くのお客さまに新しい価値を提供できる商品・サービスの開発にも努めてまいります。

【ラブライブ！サンシャイン!!コラボ年賀状】

■年賀状（全10種類）料金：880円(税込)/1枚

どのメンバーの年賀状を受け取るかお選びいただけます

■販売期間

2025年11月4日(火)～2025年12月20日(土)

■お届け予定

2026年1月1日(木)～1月中旬

■カメラのキタムラ特設ページよりご注文いただけます

https://nenga.kitamura.jp/sp/lovelive_aquors