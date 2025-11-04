【2025年11月14日(金)ZOOM※アーカイブ配信】わずか5年で売上43億円増を実現！成長率全国トップクラスの工務店「Gハウス」初のウェビナーを開催！【※工務店様限定】

株式会社Gハウス

株式会社Gハウス（所在地：大阪府大阪市旭区、代表取締役社長：趙 晃啓）は、2025年11月14日(金)に当社として初となるウェビナーを開催いたします。本ウェビナーでは、現代表の就任からわずか5年で売上43億円増を実現し、全国トップクラスの成長率を達成したその背景と新たに展開するサービスを業界関係者の皆さまに向けて初めて公開いたします。【※工務店様限定】

※本ウェビナーは2025年9月26日（金）に配信したオンラインセミナーのアーカイブ配信です。

《 ウェビナー予約ページ：https://g-house.osaka.jp/fc/seminar_251114(https://g-house.osaka.jp/fc/seminar_251114?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_251114) 》

■ウェビナー概要

【好評につき、アーカイブ配信が決定！】

わずか5年で、売上43億円増を実現！圧倒的成長を遂げた、急成長の秘訣を本邦初公開！

成長率 全国トップクラスの工務店による「工務店勝ち残り 新サービスリリース ウェビナー」

■日時：2025年11月14日(金) 16:00～17:30 (オンライン開催/ZOOM)

■定員：先着限定30名 ※工務店様限定

■参加費：無料

■アジェンダ

1 業界動向：厳しさを増す地域工務店の現実

資材高騰・人材不足・大手ハウスメーカーの寡占化…。

地域工務店が直面する経営環境の変化を具体的なデータを交えて解説します。

２ Gハウスの急成長の裏側

激戦区・大阪で事業継承から6年。売上を43億円伸ばした急成長の要因とは？

年間950組来場、未経験営業でも年間24棟成約を可能にした“仕組み”を公開します。

３ さらなる成長への挑戦と課題

関西No.1から全国展開へ。

急成長企業が直面した「次の壁」と、なぜ工務店単独では限界があるのかをお伝えします。

４ Gハウス連合 ノウハウセミナーの開催

全国の工務店が共に学び、成長するためのネットワークを旗揚げ。

セミナーでは、これまで非公開だった経営ノウハウを共有します。

５ LIFE X（規格住宅FC）のご紹介

Gハウスが開発した差別化できる規格住宅「LIFE X」。

同じ志を持つ工務店だけに、ブランドとノウハウをフランチャイズとして提供します。

６ 工務店連合が提供する多様な支援内容

集客支援・営業支援・商品開発支援。

工務店の経営をトータルで強化するサービスを展開。詳細はセミナー限定で公開します。

■こんな方にオススメ

・地域工務店を経営運営している方

・集客や営業で属人的な仕組みに悩んでいる方

・人材不足や資材高騰で経営に危機感を感じている方

・他社との差別化に悩んでいる方

・長期的に勝ち残るための戦略を探している方

原価高騰、人材不足、それに大量資本投下する大手ハウスメーカの寡占化で地域工務店の環境はますます厳しさを増しています。

私たちGハウスは寡占化に対抗する施策として「圧倒的デザイン力」「集客力」「売る仕組み」を徹底的に分析した結果、お客様から選ばれて「年間950組来場」「未経験営業でも年間24棟」という成果を出してきました。しかし、1社だけの成功では業界の未来は変えられない。

今回のウェビナーでは、Gハウスの成功事例を共有して工務店同士が力を合わせて勝ち続けるための「工務店の、工務店による、工務店のためのネットワーク」立ち上げの概要をお伝えします。

本ウェビナーは、工務店や設計事務所、建材メーカー、不動産関連事業者など、住宅業界に携わる幅広い事業者の皆さまにご参加いただける内容となっております。オンライン（Zoom）形式での開催のため、全国どこからでも参加可能であり、先着30社限定で無料にてご視聴いただけます。業界の新しい未来を共に切り拓くためのヒントを、ぜひこの機会にお持ち帰りください。

■わたしたち「Gハウス」について

あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを。

性別や国籍、職業、年収などにかかわらず、あらゆる人が安心・快適に過ごせる居場所を持つこと。時間やお金といった制約から解放され、人生をより自由に輝かせられること。そんな暮らしの豊かさを。その先にある社会の発展を。

次の世代に受けつないでいくために。

【会社概要】

企 業 名 ： 株式会社Gハウス

所 在 地 ： 〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森2-23-12

代 表 者 ： 代表取締役 趙 晃啓

事業概要： 注文住宅、不動産業、外構、賃貸業

拠点 ： 豊中オフィス

〒561-0852 大阪府豊中市服部本町1-2-8

奈良オフィス

〒630-8244 奈良県奈良市三条町606-7 スクエア奈良三条1階

不動産・外構オフィス

〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森6-3-25 エクセレント新森1階

《Gハウス公式HP》https://g-house.osaka.jp/(https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_251114)



【本件に関するお問合わせについて】

株式会社Gハウス 広告・マーケティング部

E-Mail：mktg@g-house.osaka.jp