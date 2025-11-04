【ドッグ業界発！】美容サロンが犬のトータルビューティーを提案　M.SLASHグループenble（株式会社EVO）が「スウェーデン式ドッグマッサージ」と「出張プライベートレッスン」を開始

🏙️【1】犬たちの“ストレス社会”が始まっている

株式会社M.SLASHホールディングストータルビューティー 施術中の様子

近年、都市生活や共働き世帯の増加により、犬たちのライフスタイルも大きく変化しています。

昼間はお留守番の時間が長く、運動量やコミュニケーションの機会が減少。

人間と同じように「ストレス」「緊張」「孤独」を感じる犬が増えています。

さらに、コロナ禍以降のペットブームによって、“初めて犬を飼う”飼い主が急増しましたが、

適切なトレーニングやリラックスケアの方法を学ぶ機会がまだ十分ではありません。

結果として、

・散歩中の吠えや噛みつき

・体を触られるのを嫌がる

・トイレの失敗

など、心と体のアンバランスに悩む飼い主が増えています。

🌿【2】「リラクゼーション」は心と身体をつなぐケア

プールイベントの様子

犬も人と同じように、緊張や疲労が溜まると筋肉が硬くなり、

血流が悪化し、行動や感情にも影響を与えます。

スウェーデン式ドッグマッサージは、そんな犬の身体をやさしく解きほぐし、

“触れることで安心を伝える”ケアとして、欧州では医療・福祉分野でも注目されています。

愛犬にとってのマッサージは、

単なる贅沢ではなく「予防医学」や「心の安定」に繋がる新しい健康習慣です。

ドッグマッサージの様子 その1ドッグマッサージの様子 その2ドッグマッサージの様子 その３マッサージ後の様子ご挨拶レッスンの様子‍🦺【3】「レッスン」は“しつけ”ではなく“共に生きる学び”へ

enbleが行う出張プライベートレッスンは、犬をただ従わせるためのものではなく、

飼い主と犬が“お互いを理解し合うためのコミュニケーションレッスン”です。

トレーナー尾鷲千絵は、JKC（ジャパンケンネルクラブ）公認訓練士として、行動学と心理学に基づいたアプローチを用い、「吠え」「噛み」「緊張」などの行動の裏にある“犬の気持ち”を読み解きます。

飼い主が犬のサインに気づくことで、日常の中に“心の対話”が生まれ、それが最も効果的なストレスケアとなります。

近隣の公園でレッスンの様子アンブル センター北店の様子【4】enbleが目指す「犬のトータルビューティー」とは

M.SLASHグループが大切にしてきた理念「人を輝かせる」を、犬たちの世界にも広げたい。

トリミングで“外見の美しさ”を、

マッサージで“身体の健康”を、

レッスンで“心の安定”を整える。

それは単に「犬をキレイにする」ことではなく、

犬と人が共に心地よく暮らすための“ウェルビーイングの提案”です。

🕊️【5】社会に広がる“犬のウェルネス文化”へ

今、欧米では「Dog Wellness（犬のウェルネス）」という言葉が広がっています。

美容やファッションのように、犬にも“心身のケア”を習慣化する時代が来ています。

enbleは、日本の犬たちにもこの文化を根づかせ、「美しく、健やかに、しあわせに暮らす」未来をつくるために、M.SLASHグループのトータルビューティーの知恵を活かしていきます。

「心・体・毛・腸のすべてを整える」犬のトータルビューティーサロンとして、enble（アンブル）は進化しました。

✂グルーミングサロン アンブルの似合わせカット ビフォー＆アフター

トリミング前の様子 その1似合わせカット終了後の様子 その1

enble（アンブル）から派生した、犬の幼稚園enbleland（アンブルランド）

「犬を内面をから輝かせる」をモットーに、お預かりを通して愛犬の笑顔を引き出す遊びやレッスン、ご家族の皆様で楽しめる季節ごとの様々なイベントを提供しています。

春夏恒例 北鎌倉散歩の様子 その1春夏恒例 北鎌倉散歩の様子 その2春夏恒例 北鎌倉散歩の様子 その3春夏恒例 北鎌倉散歩の様子 その4お散歩勉強会の様子 その1お散歩勉強会の様子 その2父の日・母の日イベントの様子 その1父の日・母の日イベントの様子 その2プールイベントの様子 その1プールイベントの様子 その2

2025年11月より開始する今回の新サービスは、愛犬のライフスタイルに合わせた健康と心のケアを目的としています。

🧘‍♀️ スウェーデン式ドッグマッサージ（担当：後藤 芽久美）

後藤 芽久美 ドッグトレーナー後藤 芽久美MEGUMI GOTOドッグトレーナーDog One Ginza 認定「スウェーデン式ドッグマッサージ セラピスト」

特技:ワンちゃんの心を開くこと、ワンちゃんの可愛い瞬間を撮影すること。

好きな食べ物:チョコ・チーズ

子供の頃に近所のワンちゃん達と遊んだり、小学校でドッグトレーナーの体験をしてこの職業に憧れを持ちました。

ワンちゃんの気持ちを大切にをモットーに、無理やりではなくワンちゃんが楽しめるトレーニングを心がけています。

スウェーデン式ドッグマッサージ とは?!

北欧発祥の動物理学療法をもとに開発されたリラクゼーションメニューです。

ケガや病気の予防や、免疫力アップを目的とします。

筋肉や関節の動きを整え、血流を促進することでストレスや疲労を緩和。

高齢犬の健康維持や術後のケアにも最適です。

スウェーデン式ドッグマッサージ資料

料金（税込）

～5kg：2,750円／～10kg：3,300円／～20kg：3,850円／20～30kg：4,400円

※初回限定1,000円OFF

出張もOK！プライベートレッスン（担当：尾鷲 千絵）

尾鷲 千絵 ドッグトレーナー尾鷲 千絵CHIE OWASHIドッグトレーナーJKC（ジャパンケネルクラブ）公認訓練士



特技:大変だったお散歩を楽しいに変えます♪

興奮しやすいワンちゃんを落ち着ける時間を増やします(ハート)

好きな食べ物:しらすのアヒージョ・キウイフルーツ

飼い主様のお悩みを聞いて笑顔になるのが嬉しくてこの仕事に戻ってきました。

飼い主様とその子に合ったお悩み改善のアドバイスをさせていただいてます。

住環境を取り巻くお悩みにおすすめ 出張プライベートレッスンとは?!

尾鷲トレーナーは、JKC（ジャパンケンネルクラブ）公認訓練士の資格を持つプロフェッショナル。

犬の行動学・心理に基づき、「吠える」「噛む」「お散歩が苦手」など、日常の悩みにマンツーマンで対応します。

ご自宅や普段のお散歩コース、公園やドッグカフェ等、普段の生活環境へ出張します。

飼い主様と愛犬が安心して過ごせる関係づくりを支援します。

ご自宅はちょっと気が引ける…という方々も、安心して学べるよう園内でのプライベートレッスンも行っています。

出張プライベートレッスン資料

料金（税込）

1時間のカウンセリング \3,300

1レッスン \6,600



初回限定1,000円OFF

1時間カウンセリング\3,300＋1レッスン \6,600 →\ 5,500

✤出張レッスンでは交通費を別途頂戴致します。

株式会社EVO 代表取締役 衣山 頼之✂代表コメント

「M.SLASHグループが大切にしてきた“人を輝かせる”という理念を、enbleを通じて“犬の幸せ”へと広げていきます。

愛犬もまた家族の一員。美と健康の両面から、その輝きを支えたいと思います。」

- 株式会社EVO 代表取締役 衣山 頼之

店舗情報

enble land（アンブルランド）

所在地：〒231-0821 神奈川県横浜市中区本牧原9‐1-3F

TEL：080-6886-4946

営業時間：9:30～18:30（火曜定休）

URL：https://enble-land.com/

アンブルランド園内の様子 その1アンブルランド園内の様子 その2

enble ドッググルーミングサロン（アンブル）

★本牧店（アンブルランドはM.SLASH本牧・アンブル本牧に併設しています。）

所在地：〒231-0821 神奈川県横浜市中区本牧原9‐1

TEL：045-211-8773

営業時間：9:30～18:30（火曜定休）

URL：https://enble.jp

★センター北店

所在地： 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１丁目４－１６ グランドメゾンセンター北フロント 101

TEL： 045-507-9006

営業時間：9:30～18:30（火曜定休）

URL：https://enble.jp

🏢会社概要

グルーミングサロン アンブル トリミングの様子トータルビューティーサロン M.SLASH本牧 外観

株式会社EVO（enble）

所在地：〒231-0812 神奈川県横浜市中本牧原9番1号

代表取締役：衣山 頼之

事業内容：トータルビューティーサロン（ヘア・ネイル・アイ・スパ）、犬のトリミング、トレーニング、幼稚園事業の運営

URL：https://enble.jp

お問い合わせ先：

株式会社M.SLASHホールディングス

所在地：神奈川県横浜市都筑区中川中央1-29-24

事業内容：美容サロン運営

URL：https://mslash.co.jp

広報担当：株式会社M.SLASHホールディングス CC室

MAIL：kaoru_tokuyama@mslash.co.jp

TEL：045-211-8773

担当：徳山 薫（とくやま かおる）

武田 星奈（たけだ せな）