輝きと香りで満たす、ホリデー限定ボディ＆ハンドケアキットが登場

クラランス株式会社

クラランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小山 順子）は、「The gift of glow」をテーマにしたホリデー コレクションより、人気のボディケアアイテムや持ち運びに便利なミニサイズのアイテムをセットにしたキットを、2025年12月5日（金）より限定発売いたします。

「ボディ フィット アクティヴ」をはじめ、厳選した人気のボディケアアイテムや、ギフトにも最適なミニサイズの人気アイテムを楽しめる、より一層の輝きで包み込むスペシャルなホリデーキットが数量限定で登場いたします。

クラランス ホリデー コレクション 2025のテーマは、「The gift of glow」。

ティンセルがきらめくツリーやスノーマン。

大切な人たちへ思いを馳せる季節に、やさしい光とぬくもりであふれる瞬間を、一層の輝きで包み込みます。

CLARINS「ボディ ホリデーキット」13,750円（税込）

製品名称 ボディ ホリデーキット

販売価格 13,750円（税込）

発売日 2025年12月5日（金）数量限定発売

セット内容 ボディ フィット アクティヴ 200mL（現品）、モイスチャー リッチ ボディ ローション 30mL、スムージング ボディ スクラブ N 30mL、ボディ オイル“トニック” 30mL、プラント シャワー／バス ローション”トニック” N 30mL、マッサージツール（サイズ：H70×W195×D10mm）

「ボディ ホリデーキット」は、人気の「ボディ フィット アクティヴ」の現品をセットにした、すこやかで、引き締まった肌印象を目指すボディケアセット。

「ボディ フィット アクティヴ」の現品に加え、うるおいを与えるローション、心地よい使用感のボディスクラブやオイル、バスタイムを楽しめるシャワージェル、さらにセルフケアをサポートするマッサージツールをセットに。

クラランスが提案する、ホリデーシーズンの特別なボディケア体験をお楽しみいただけます。

CLARINS「ハンド＆リップ ホリデーセット」2,970円（税込）

製品名称 ハンド＆リップ ホリデーセット

販売価格 2,970円（税込）

発売日 2025年12月5日（金）数量限定発売

セット内容 ハンド／ネイル トリートメント クリーム 30mL（現品）、リップコンフォートオイル 01 1.4mL

「ハンド＆リップ ホリデーセット」は、ハンドクリームに人気の「リップコンフォートオイル」のミニサイズをセットにした持ち運びにも便利なセット。

乾燥が気になる季節に嬉しい「リップコンフォートオイル 01 ハニー」と「ハンド／ネイル トリートメント クリーム」の現品をセットに。

「リップコンフォートオイル 01 ハニー」は、オイルならではの透ける発色と圧倒的なツヤを楽しめると同時に、就寝前に唇にたっぷりとなじませれば、潤いとふっくら感が目覚めます。

持ち運びやすいサイズで、外出先でも手軽にお手入れができ、ホリデーシーズンのギフトにも最適です。

クラランス ホリデー コレクション 2025

https://www.clarins.jp/new-newspage/

お問い合わせ先

クラランス カスタマーケア

050-3198-9361

www.clarins.com/