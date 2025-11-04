Solvvy、AironWorks株式会社と業務提携、AI駆動型次世代メールセキュリティサービスの共同展開を開始

Solvvy株式会社

Solvvy株式会社（本社：東京都、代表取締役：安達慶高、以下「当社」）は、Agentic AIによる次世代型サイバーセキュリティプラットフォームを提供するAironWorks株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：寺田彼日、以下「AironWorks」）と提携し、法人向けに、AI駆動型次世代メールセキュリティ技術を活用したフィッシング攻撃対策ソリューション「PhishDetectAI」の共同展開を開始しました。

AIと人が協働するセキュリティへ

メールは今、最も身近で、最も危険な攻撃経路となっています。正規のやりとりを模倣したフィッシングメールは、人の目では見抜けない巧妙さを備え、日々進化を続けています。

その脅威を、AIが即検知し、人間の判断を支える。当社と AironWorksは、人とAIが協働する次世代のメールセキュリティサービスをクライアント企業に提供します。

元イスラエル国防軍Unit 8200*¹ 出身のプロフェッショナルホワイトハッカーが開発

AironWorksの共同創業者兼CTOのGonen Krak氏は、高校在学中にテルアビブ大学で学士号を取得し、イスラエル国防軍のインテリジェンス部隊 Unit 8200 にてサイバーセキュリティ分野の実務に従事した経験を持ちます。退役後、テルアビブ大学にてコンピュータサイエンスの修士課程を修了。 アルゴリズム、機械学習、AIなど幅広い分野に精通し、同社の技術戦略とプロダクト開発を推進しています。

*¹ Unit 8200とは

Unit 8200はイスラエル国防軍におけるサイバー攻撃・防御の超精鋭部隊で、アメリカのNSAと並んで世界最高のハッキング技術を持つと言われています。国民徴兵制のイスラエルで、Unit 8200は少数精鋭エリート集団としてイスラエル国内で一目置かれる存在です。入隊には数学やコンピュータ関係の知識・スキルに加えて、管理能力・リーダーシップなど幅広い能力が問われます。（飛び級で大学の学位を取得する者も少なくない。） その能力と経験、人脈を生かして起業することが多く、ユニコーン企業を次々と輩出しているため、シリコンバレーでその価値を知らない人はいないとも言われています。

サービス概要について

AI駆動型次世代メールセキュリティサービス「PhishDetectAI」は従業員が“あぶない”と察知したことをAIが学習し、メールの危険度判定を自動で行います。

（特長1）Agentic AIによるリスクスコアリング

AironWorksのAIが、脅威情報をリアルタイムに分析し、メールに潜むリスクをリアルタイムで提示し、ワンクリックですぐにメールの脅威レベルをAIが教えてくれるUXを設計

（特長2）マルチ環境対応

Microsoft 365、Google Workspaceと企業で最も利用されるメール環境にシームレスに対応

（特長3）PoC設計から運用までを一貫支援

企業ごとの環境やセキュリティ体制に応じて、SolvvyとAironWorksがPoC設計・導入支援・運用定着・レポート生成まで伴走

＜サービス詳細はこちら＞ https://lp.aironworks.com/pdai-jp/#form

当社グループは今後も、ストックビジネスコンサルティングにおける顧客企業の多様なニーズに応える革新的な技術・商品提供を通じて、さらなる事業成長に邁進してまいります。

【Solvvy株式会社】

ソルヴィーは、住宅・再生可能エネルギー・教育ICT領域を中心に、マーケティング支援・組込型金融・DX・SIなどの各種サービスを通じ、クライアント企業の顧客資産を活用するストックビジネスコンサルティングを提供しています。

本社 ： 東京都新宿区西新宿4-33-4

設立 ： 2009年 3月

代表者 ： 代表取締役社長 安達慶高

事業内容 ： HomeworthTech事業 / ExtendTech事業 / LifeTech事業 / FinTech事業

会社ＨＰ ： https://solvvy.co.jp

【AironWorks株式会社】

AironWorksは "Enhancing Teams with AI" を企業ミッションに、グローバルなR&D拠点で開発するAgentic AIを活用したサイバーセキュリティプラットフォームを通じて、働く人々・チームをエンパワーして、よりよい社会の実現に貢献します。

本社 ： 東京都港区虎ノ門1-10-5

設立 ： 2021年 8月

代表者 ： 代表取締役社長CEO 寺田彼日

事業内容 ：サイバーセキュリティの企画/設計/開発/構築/管理/保守/運営/販売、教育及びコンサルティング

会社ＨＰ ：https://www.aironworks.com