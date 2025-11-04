タイミー、佐賀県太良町と包括連携協定を締結

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、佐賀県太良町（町長：永淵 孝幸）と包括連携協定を締結しました。

太良町は、佐賀県の最南端に位置する自然豊かな町です。太良町のほぼどこからでも有明海が望め、月の引力によって最大6メートルにもおよぶ日本最大の干満差を見ることができることから、「月の引力が見える町」とも呼ばれています。また、温暖な気候、清らかな水、広大な干潟などによって育まれた「たらみかん」や「竹崎カニ」などの太良町を代表する特産物も豊富で、昨今では国内旅行と並行してインバウンド観光にも力を入れています。

その一方で、人口減少や高齢化をはじめとする地域課題にも直面しています。人口は、昭和30年の15,853人をピークに減少が続いています。また、人口構成比においても少子高齢化が進行しており、65歳以上の割合が昭和60年の14.5%から令和2年には38.9%と増加している中で、0～14歳は23.0%から10.9%に減少しています。（※1）これらの変化によって、地域の担い手不足が生じており、担い手確保に向けた取り組みの必要性が高まっています。

この度の連携協定では、タイミーの活用によってスポットワークという柔軟な働き方の導入を図ることで、潜在労働力を喚起し、町内の人材確保および雇用創出を目指します。当社が掲げる「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」のミッションのもと、太良町の経済の活性化や地域課題の解決に向けて尽力してまいります。



※1：「太良町人口ビジョン（令和6年12月改訂版）」

https://www.town.tara.lg.jp/var/rev0/0011/2233/1241216104219.pdf

取り組みの内容

本連携協定では、当社と太良町が連携しながら、町内事業者および町内の働き手に対して様々なサポートを行います。

・町内事業者向け説明会を通じた、「スポットワーク」導入支援等の実施

・好きな場所・好きな時間で働くことができるスポットワークの利便性を活かした町内の潜在労働力の喚起

・町民に対する多様な働き方の推進 等

タイミーと地方自治体との連携について

当社はこれまで32道府県・63自治体と連携協定を締結しており、今回の太良町との連携は32道府県・64自治体目となります（※2）。

※2：タイミーの過去自治体連携に関するお知らせ一覧

https://spotwork.timee.co.jp/local-government

会社概要

設立 ：2017年8月

代表者 ：小川 嶺

所在地 ：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

証券コード ：215A

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所 ：https://spotwork.timee.co.jp/