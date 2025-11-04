対馬市

全日本空輸株式会社長崎支店、ANAあきんど株式会社長崎支店（所在地：長崎市、支店長：神谷 賢宏、以下「ANA長崎支店」）、対馬市（所在地：対馬市、市長：比田勝 尚喜）は、ANA対馬-福岡路線就航と対馬空港開港それぞれの50周年を記念し、対馬への搭乗販促キャンペーンを実施致します。

■ANA就航×対馬空港開港 W50周年記念 ANAで行く対馬キャンペーン概要

期間中、対馬＝長崎、対馬＝福岡発着便を対象運賃で2区間以上ご搭乗いただき（日帰り利用は不可）、キャンペーン参加登録をされた日本地区在住のANAマイレージクラブ会員のお客様の中から抽選で、50名様に対馬旅と特産品をプレゼントいたします。

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名称：ANA就航×対馬空港開港 W50周年記念 ANAで行く対馬キャンペーン

■内容 ：期間中、対馬＝長崎、対馬＝福岡発着便を対象運賃で2区間以上ご搭乗いただき

（日帰り利用は不可）、キャンペーン参加登録をされた日本地区在住のANAマイレージクラブ会員のお客様の中から、抽選で、50名様に対馬の特産品をプレゼントいたします。

■搭乗期間 ：2025年11月4日（火）～2026年2月20日（金）

■登録期間 ：2025年11月4日（火）10:00 ～2026年2月20日（金）23:59

■対象となるお客様：キャンペーン参加登録をされた日本地区在住のANAマイレージクラブ会員のお客様

■対象路線・対象便：長崎＝対馬、福岡＝対馬

※オリエンタルエアブリッジが運航するコードシェア便は、

ANA（NH）便名で予約・搭乗した場合のみ対象です。

■対象運賃 ：マイル積算可能な国内線全運賃

キャンペーン専用サイトURL:https://www.ana.co.jp/ja/jp/mycampaign/local_tsushima/

詳しくは上記サイトをご覧ください。

【問い合わせ】

観光交流商工課(0920-53-6111)