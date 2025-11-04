【先行販売】プロの洗浄力を、タブレットで手軽に１粒から！オザックス公式EC「ザックザク」が、エコラボ社タブレット洗浄剤「レディドーズ」シリーズをオンライン販売開始

オザックス株式会社

オザックス株式会社（東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：尾崎 豊弘、以下「当社」）は、公式ECサイト「ザックザク」にて、エコラボ社の飲食店向けタブレット洗浄剤「レディドーズ（READYDOSE(TM)）」シリーズのオンライン販売を2025年11月4日より開始いたします。

液体洗剤の代わりにタブレットを水やお湯に溶かすだけで使用できる本製品は、保管・計量・詰め替えの手間を省き、飲食店のオペレーション効率を大幅に改善します。

「限られた人数とスペース」での運営を支えるために

当社が2025年6月に開設した公式ECサイト「ザックザク」（https://www.zaxzax.jp/）は、“プロが使う業務用商材”を中小規模飲食店の方に手軽に購入いただけるプラットフォームとしてスタートしました。

オープン以来、現場からは「限られた人数・スペースで清掃業務や洗浄を効率的に行いたい」という声が多く寄せられていました。

「レディドーズ」は、こうしたお客様の課題解決を実現する新しい形の業務用洗浄剤として、エコラボ社の協力のもと販売を実現しました。

お試しサイズのスターターキットをご用意しました

レディドーズは、「誰でも使える、確かな洗浄力」をコンセプトとした製品シリーズで、多目的用、フロア用、前浸用、水垢落とし用、食洗器用など、飲食店内のあらゆる用途における洗浄・清掃に対応可能です。いずれの製品も特別な装置を必要とせず、誰でも簡単に使用できるのが特長です。

今回、ザックザクでは、レディドーズシリーズ全4種を含むタブレット洗浄剤６種に加え、初めての方でも安心して使用感や利便性をお試しいただける送料無料の「スタータキット３種」もご用意いたしました。

レディドーズの 製品特長

１、プロの洗浄力を、タブレットで手軽に１粒～！

計量不要で、誰でも同じ品質で洗浄可能。

２、省スペース設計でストックも簡単

液体洗剤容器の保管スペースを最大84％削減。

※エコラボ社レディドーズ製品6種類全てのパッケージサイズと、同等のエコラボ社液体クリーニング製品のパッケージサイズを比較した場合の概算平均値

３、持ち運びやすく、環境にも配慮

軽量・廃棄物削減につながるサステナブルな製品設計。

販売開始日：2025年11月4日

タブレット洗浄剤シリーズ 販売専用ページ

https://www.zaxzax.jp/view/page/readydose

タブレット洗浄剤シリーズのラインナップ

１.【レディドーズ】多目的 タブレットクリーナー

様々な用途に使える中性マルチクリーナー

【商品詳細】URL：https://www.zaxzax.jp/view/item/000000010800

２.【レディドーズ】フロア用タブレット

床表面を傷めずワックス面にも使用可能

【商品詳細】URL：https://www.zaxzax.jp/view/item/000000010795

３.【レディドーズ】前浸漬用 タブレット

つけ置き洗いで汚れを効率的に除去する食器洗浄用前浸漬剤

【商品詳細】URL：https://www.zaxzax.jp/view/item/000000010796

４.【レディドーズ】水垢落とし用 タブレット

日常の水垢対策、スケール除去剤

【商品詳細】URL：https://www.zaxzax.jp/view/item/000000010797

５.ガーディアン クリーン

優れた洗浄力とすすぎ性能を持つ食洗器用洗剤

【商品詳細】URL：https://www.zaxzax.jp/view/item/000000010801

６.タブレットサニタイザー

優れた除菌性能と低腐食性を両立させた塩素系漂白除菌剤

【商品詳細】URL：https://www.zaxzax.jp/view/item/000000010798

スターターキット

１. スターターキット 5種セット

複数の洗浄用途を一度に試せるお得なセット。

【商品詳細】URL：https://www.zaxzax.jp/view/item/000000010804

２. スターターキット BASIC（多目的＋フロア用）

日常の清掃に最適なベーシックタイプ。

【商品詳細】URL：https://www.zaxzax.jp/view/item/000000010805

３. スターターキット PRO（前浸漬＋食洗器用＋水垢落とし）

厨房やバックヤードの本格洗浄に対応。

【商品詳細】URL：https://www.zaxzax.jp/view/item/000000010806

■エコラボ合同会社 コメント

「レディドーズ」シリーズは、中小規模の飲食店舗において、業務効率化と環境配慮を両立する革新的なソリューションです。このたびオザックス様との協業により、より多くのお客さまに新たな価値をお届けできることを期待しています。（エコラボ合同会社インスティチューショナル事業部）

◆ザックザクについて

オザックス株式会社が運営する、業務用資材・備品・食品を取り扱う公式オンラインストア「ザックザク」（https://www.zaxzax.jp/）。

長年にわたり外食産業を支えてきたオザックスの豊富な商品ラインナップと調達ネットワークを活かし、小規模飲食店を中心に業務用商材を手軽に購入できる新しいECプラットフォームとして2025年6月にサービスを開始しました。“プロの当たり前を、もっと身近に”をコンセプトに、飲食業界の効率化と事業のサポートを目的とした商品・サービスを展開しています。

◆オザックス株式会社について

1910年創業。外食店舗、施設、店舗用の業務用備品・資材・食品等の物販及び一般紙から特殊機能紙にいたる「紙」全般の国内外の調達・販売を展開しています。

国内外2,600社以上の仕入先、10万超のアイテムをラインアップ。さらに物流、独自のIoTソリューションを合わせたサービスを展開し、企業のサプライチェーンの最適化、生産性向上のサービスを追求しています。環境に配慮した商品開発やサービスに力を入れるなど、サステナビリティ分野への取り組みも積極的に行っています。また、海外事業の強化にも積極的に取り組んでおり、タイ、マレーシア、ベトナム、シンガポール、台湾、中国で事業を行っております。