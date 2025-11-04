プラチナの輝きで自分自身を表現する「プラチナ・ウーマン」新作2025年11月4日（火）発売

田中貴金属リテイリング株式会社ネックレス 税込価格：125,000円 ピアス 税込価格：82,000円

貴金属の老舗ギンザタナカ（田中貴金属リテイリング株式会社 本社：中央区銀座、代表取締役社長執行役員：田中 和和、以下 ギンザタナカ）は、プラチナ・ギルド・インターナショナルとの共同ブランド 「プラチナ・ウーマン」から、新作純プラチナ・ジュエリー5アイテムを11月4日（火）よりギンザタナカ直営店とオンラインショップにて販売します。オンラインショップURL： https://shop.ginzatanaka.co.jp/

●ギンザタナカ「プラチナ・ウーマン」新作 商品概要（写真左から）※ピアスポスト以外、素材はすべて純Pt

ネックレス 税込価格：125,000円

最長 45cm トップ長さ約40mm

ネックレス 税込価格 230,000円

最長43cm 最大幅約12mm

ピアス 税込価格： 82,000円

約15×12mm 純Pt／Pt900

ブレスレット税込価格：128,000円

最長17cm、 最大幅約12mm

リング 税込価格： 55,000円

最大幅約9mm、 フリーサイズ（1～21号）

※商品価格（税込）・商品情報・店舗情報は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

ギンザタナカの新作「プラチナ・ウーマン」は、サークルのパーツを組み合わせたモダンな印象の純プラチナ・ジュエリー全5アイテムです。サークルパーツはテクスチャーの施されたものと鏡面のものがあり、そのコンビネーションで異なる輝きを楽しめるモダンな雰囲気のジュエリーです。ランダムに刻まれたラインが生む有機的なテクスチャーと滑らかな鏡面に映り込む光の美しさ、二つの異なる表情が絶妙なコントラストを生み出します。

ネックレスは縦のラインのトップが揺れ洗練された印象の最長約45cmのタイプと、ネックレスセンターにサークルパーツを並べ、ボリューム感のある最長約43cmのタイプの2 種類があります。ブレスレットは連なる純プラチナのサークルパーツが手首にきらめき、上質な輝きを演出します。ブレスレットは、サイズの調節も可能です。純プラチナ製のリングはテクスチャーと鏡面のパーツをひとつずつ組み合わせたシンプルなデザインです。フリーサイズなので、気分や装いに合わせて好きな指につけることができます。存在感のあるサークルモチーフのピアスは、大きなサークルのパーツが両面リバーシブル仕様になっています。小さなサークルパーツのみ、大きなサークルパーツの2通りと、合わせて3wayで楽しむことができ、顔回りを純プラチナの上質な輝きで華やかに演出します。

純プラチナの高品質で上品な煌めきを堪能できる新作5アイテムは、初めての純プラチナ・ジュエリーとしても、日常の様々なシーンで活躍します。新作5アイテムを加えたギンザタナカのプラチナ・ウーマン全43アイテムは、働く女性にふさわしい、シンプルながらさりげなく個性を出すことができる、洗練されたラインアップです。 ギンザタナカの「プラチナ・ウーマン」は、『「本当のわたし」、輝く。』というブランド・ステートメントにふさわしく純度にこだわり、すべてのアイテムの素材に最高純度の純プラチナを採用しました。コーディネートしやすいラインアップを手の届きやすい価格で提供します。

●「プラチナ・ウーマン」について

純粋で、上質で、永遠に変わらないプラチナは、まっすぐに自分の本質を見つめ生きる女性たちの美しさに寄り添い、揺るぎない輝きを放ちます。個性を尊重し、自分らしさを大切にする機運が高まる昨今、私たちはいつでも、どんなときでも誇らしく身につけられるプラチナ・ジュエリーを通じて自分らしい生き方を見つめる女性たちのエンパワメントを後押しします。

●寄付の取り組みについて

「プラチナ・ウーマン」コレクション商品1点のお買い上げにつき500円を、「認定NPO法人カタリバ」に寄付します。未来をつくる子ども達に輝く思いを届けたいという思いで、プラチナ・ギルド・インターナショナルと販売会社とが共に取組みます。 https://www.katariba.or.jp

●プラチナ・ギルド・インターナショナルとは

プラチナ・ジュエリーの普及や正しい知識の啓蒙を目的に設立された国際的な広報機関。商品の製造や販売といった営利活動は行わず、宝飾品としてのプラチナの価値と魅力を広く消費者に伝えていくことを使命として、活動しています。https://www.preciousplatinum.jp/

＜田中貴金属について＞

田中貴金属は1885年（明治18年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年に渡って、産業用貴金属製品の製造・販売ならびに、資産用や宝飾品としての貴金属商品を提供しています。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグループ各社が製造、販売そして技術開発において連携・協力し、製品とサービスを提供しております。田中貴金属リテイリング株式会社は、田中貴金属の一員として、貴金属リテール事業を担っています。

【田中貴金属リテイリング株式会社について】

1930年に田中商店（現在の株式会社田中貴金属グループ）は山崎商店（現在の田中貴金属リテイリング株式会社）から宝飾事業を受け継ぎました。田中貴金属リテイリング株式会社は、クオリティーの高いジュエリーや工芸品などの提供を通して、一人一人のライフスタイルに更なる輝きを持たせる、歴史と伝統を有する老舗の貴金属店を展開しています。ゴールドやプラチナなどの上質な貴金属に匠の工芸技術を駆使して、デザイン性に富み、かつ資産性の高いジュエリーや工芸品などを企画・販売しています。

〔直営店舗〕

銀座本店、横浜元町店、仙台店、名古屋店、心斎橋店、福岡 西鉄グランドホテル店

2025年11月21日、「ギンザタナカ」から「田中貴金属」へ店舗名が変わります。詳細は2025年7月31日に当社より発表した以下リリースをご参照ください。

田中貴金属リテイリング株式会社、直営店舗の名称を「ギンザタナカ」から「田中貴金属」へ変更 ～資産用事業と宝飾品事業を貴金属事業として一体化させ、運営体制を強化～

https://www.ginzatanaka.co.jp/news/uploads/2025/07/20250731_tenpomei_FHP.pdf