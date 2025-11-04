脚本家の「矢島 弘一」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、脚本家の矢島弘一氏が書き手ユーザーとして新たに配信を開始しました。

矢島弘一氏の「theLetter」配信開始の背景

以下、矢島弘一氏のコメント。

SNSではさまざまな情報が垂れ流され、さらにはAIによりオリジナルなのかフェイクなのかが分別出来なくなった時代です。シンプルに脚本のことを知りたい人、聞きたい人、深掘りしたい人に届け！！！

「矢島弘一の脚本魂 ー寝ても覚めても台詞は続くー」：https://tokyomahalo.theletter.jp/(https://tokyomahalo.theletter.jp/)

テレビドラマ、舞台、映画といった作品づくりの裏側を、脚本家ならではの視点で綴るニュースレター。

＜矢島弘一氏プロフィール ＞

脚本家・演出家。2006年に劇団「東京マハロ」を旗揚げ。2016年に放送され好評を博した「毒島ゆり子のせきらら日記」では全話の脚本を務め、第35回向田邦子賞を受賞。手がけたドラマ・映画作品に「コウノドリ」、「フルカフェ系ハルさんの休日」、「六人の嘘つきな大学生」、「風よあらしよ劇場版」など多数。“女性の気持ちを描ける男性劇作家”として注目を集めている。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





theLetter マルチ配信（メディア運営企業様向け）

有料課金読者向けの記事をはじめとした専門家による高品質な記事を提携先に配信するサービスです。社会で関心の高い時事ニュースを盛り込んだ記事や専門家だからこそ実現できる深掘りされた内容を、記事単位で選びメディアサイドで配信判断が可能。これにより、企画や編集コストをかけずにPVやリピート率の向上、会員登録数の増加といったKPIの達成に寄与します。

現在は「SmartNews+」、「ITmedia」をはじめとしたメディアと提携しており、ランキングトップに入るような記事の実績もございます。

お問い合わせや担当者への相談はこちらから：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2pnmQbv-x77kGR8Gup-fJYhGgLu7LdmenqDAad4JZ1mOQAw/viewform