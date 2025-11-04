¹¬Ê¡ÅÙNo.1¤ÎÄ®¡¦ºë¶Ì¸©È·»³Ä®¤È¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹¤¬¶¦ÁÏ¡£¡ÖÄ¹À¸¤¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢PGA¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー³«ºÅµÇ°¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌµ»ö¤ò¸ø³«
¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÄÍ¿ò»Ë¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖPGA¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー ¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹¥«¥Ã¥× ¥·¥Ë¥¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¶¦ºÅ¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¸©È·»³Ä®¤Î¾®ÀîÃÎÌéÄ®Ä¹¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©Æâ¹¬Ê¡ÅÙNo.1¤ò¸Ø¤ëÈ·»³Ä®¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÖÄ¹À¸¤¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹ËÜÂç²ñ¡£ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢PGA¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¹ÔÀ¯¡ßÌ±´Ö´ë¶È¡×¤Î¶¦ºÅ¤¬¼Â¸½¤·¤¿ÇØ·Ê¤ä¡¢¾®ÀîÄ®Ä¹¤Î¡ÖÌ´¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¤ªÌô¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÃÏ°èÁÏÀ¸¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤è¤êÈ·»³Ä® ¾®ÀîÃÎÌéÄ®Ä¹¡¢¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¾®ÄÍ¿ò»ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¡Ö¤Ê¤¼È·»³Ä®¤Ç¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー¡©¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÜ»Ø¤¹¡ÖÄ¹À¸¤¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬¸òº¹¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆÃÊÌÂÐÃÌµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡Âè°ìÃÆ¡§¤Ê¤¼È·»³Ä®¤Ç¡©¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅÍýÍ³¤ËÇ÷¤ë(https://www.cosmohealth.co.jp/report/59/)
¡¡ÂèÆóÃÆ¡§¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー¤òÄÌ¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹È·»³Ä®¤ÎÌ¤Íè(https://www.cosmohealth.co.jp/report/58/)
¢¡ÂÐÃÌ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡§¾®ÀîÄ®Ä¹¡ÖÌ´¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¤ªÌô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤È´ë¶È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ëÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÀîÄ®Ä¹¡§¡Ö¹âÎð¤ÎÊý¡¹¤â¡¢Æ¯¤À¹¤ê¤Î1²óÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¡¢2²óÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦Êâ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢²¿¤âÌ´¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥Ë¥¢¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤ò¸«¤Æ¡Ø»ä¤â¡¢ËÍ¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È»×¤¨¤ëÆ¯¤¤«¤±¤¬¹ÔÀ¯¤ËÉ¬Í×¡£¤½¤ì¤¬À¸¤¤¬¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡£ËþÂÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ä¹À¸¤¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£Ì´¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¤ªÌô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¾®ÄÍ¼ÒÄ¹¡§¡Ö¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹¥«¥Ã¥×¤Ï¡Ø·ò¹¯¤ÈÀ¸¤¹ÃÈå¤¬¿ÍÀ¸¤òµ±¤«¤»¤ë¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢50ºÐ°Ê¾å¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥·¥Ë¥¢Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥·¥Ë¥¢¤Î»Ñ¤òÆüËÜÃæ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£SNS¼Ò²ñ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¸¤Ç¡ØÌ´¤òÄÉ¤¦Âç¿Í¡Ù¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¢¡ÂÐÃÌ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
1.ºë¶Ì¸©Æâ¹¬Ê¡ÅÙNo.1¤ÎÄ®¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÄ¹À¸¤¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¼Ò²ñ
ºë¶Ì¸©Æâ¤Ç·ò¹¯¼÷Ì¿¡¦¹âÎð²½Î¨¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÈ·»³Ä®¡£¾®ÀîÄ®Ä¹¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö·ò¹¯¤ËÄ¹À¸¤¤ò¤·¤Æ¡¢³è¤³è¤¤ÈÀ¸¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ØÄ¹À¸¤¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ëÄ®¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¥´¥ë¥ÕÌ¤·Ð¸³¼Ô¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¡×Âç²ñ
¾®ÄÍ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ä¥ëー¥ë¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤³¤½Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤â½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËÍè¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤ÎÀ¨µ»¤Ë¿¨¤ì¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¡×¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
3.PGA¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー»Ë¾å½é¤Î¡Ö¹ÔÀ¯¡ßÌ±´Ö´ë¶È¡×¶¦ºÅ¤Î°ÕµÁ
¥×¥í¤ÎÂç²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö´¶Æ°¡×¤òÄ®Ì±¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾®ÀîÄ®Ä¹¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤òÌÜ»Ø¤¹¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬°ìÃ×¡£¥·¥Ë¥¢¤¬³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤ËÌ´¤È³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¡¢º£²ó¤Î¶¦ºÅ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹¥«¥Ã¥× ¥·¥Ë¥¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È ³«ºÅ³µÍ×
¡¦Âç²ñÌ¾¾Î¡§PGA¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー ¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹¥«¥Ã¥× ¥·¥Ë¥¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È2025
¡¦³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§È·»³¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡Êºë¶Ì¸©Èæ´ë·´È·»³Ä®Âç¶¶1186-2¡Ë
¡¦¼çºÅ¡§¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¶¦ºÅ¡§È·»³Ä®
¡¦¼ç´É¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊPGA¡Ë
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢¡³Æ¼ï¥ê¥ó¥¯
Âç²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.cosmohealth-cup.com/
´ÑÀï¥¬¥¤¥É¡§ https://www.cosmohealth.co.jp/report/60/
³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£