【パーソルダイバース】福岡県福岡市に県内初　 障害者雇用支援拠点として「福岡オフィス」を設立

総合人材サービスのパーソルグループで障害者雇用支援事業を展開する パーソルダイバース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡部 広和、以下「パーソルダイバース」）は、2025年11月1日に福岡県内初となる障害者雇用拠点「福岡オフィス」を開設し、本格稼働を開始しましたのでお知らせいたします。

【福岡県における パーソルダイバースの取り組み】

パーソルダイバースは、全国で地域と連携した障害者雇用事業を展開し、特例子会社として 2,100名以上の障害者雇用を実現しています。国内50以上の拠点において、事務アウトソーシング、農福連携、養蚕業、カフェ運営などの地域連携事業を展開してまいりました。

福岡県においては、障害者雇用の新たな職域開拓を目的に、新規業務となる「焙煎コーヒードリップバッグ製造」に挑戦し、地域での安定した雇用機会の創出を目指してまいります。

※パーソルダイバース 地域連携事業：https://persol-diverse.co.jp/business/regional-alliances/

＜福岡オフィス外観＞

近年、障害者雇用率（法定雇用率）は段階的に引き上げられており、全国的に雇用拡大が求められています。一方で、障害者求人は大都市圏に集中し、地方での就労機会が限られている課題があります。

今回の福岡オフィス開設により、雇用の選択肢を広げるとともに、地域社会と共生する持続可能な事業を推進してまいります。

■福岡オフィスからのメッセージ

私たち福岡オフィスは、全国の既存拠点で培ってきた雇用・業務における実績と知見を活かして、障害のある方々の強みが発揮できる環境・組織づくりを目指します。新規業務の「焙煎コーヒードリップバッグ製造」は、新たに弊社の仲間に加わって頂く障害のある方々と共に、着実に事業を展開致します。

地域に根差し、地域の自治体・支援機関・関係各所の皆様と共に、障害のある方々のはたらく可能性を広げ、はたらくよろこびの創出を目指してまいります。

■パーソルダイバース株式会社について＜https://persol-diverse.co.jp/(https://persol-diverse.co.jp/)＞

パーソルグループの特例子会社として、「障害者雇用を成功させる。そして、その先へ。」をミッションに、障害者の多様なはたらき方とはたらく可能性の創出に取り組んでいます。グループ内外の企業や地域と連携した多様な業務受託サービスを展開するほか、国内最大級の求人・登録者数を持つ障害者のための転職・就職支援サービス「dodaチャレンジ」、就労移行支援事業所「ミラトレ」「Neuro Dive」の運営や、企業の雇用課題を支援する「障害者の人材紹介」「障害者雇用コンサルティング」などのサービスを提供しています。

■「PERSOL（パーソル）」について＜https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/)＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

さまざまな事業・サービスを通じて、はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。