ヒルトン名古屋 アン・カンが総支配人に就任

名古屋ヒルトン株式会社

ヒルトン名古屋（愛知県名古屋市）は、アン・カン（Ann Kang）が新たに総支配人として11月1日（土）付で着任したことをお知らせいたします。

カンは、日本、韓国、中国、シンガポール、アラブ首長国連邦などのラグジュアリーホテルにおいて、営業・マーケティングおよびホテル運営の分野で20年以上にわたる豊富な経験を有しています。

日本でのキャリアは2008年から2010年までコンラッド東京に勤務したことに始まり、日本市場と文化への理解を深めました。2017年に英国ロンドン・ビジネス・スクールで経営学修士（MBA）を取得後、韓国のヒルトン釜山（現アナンティ・アット釜山コーブ）にて副総支配人 営業推進担当として着任。2019年にはミレニアム・ヒルトン・ソウル（2022年末営業終了）でも同職を務めました。

2022年に韓国においてブランド初進出となったダブルツリーbyヒルトン・ソウル・パンギョ・ホテル&レジデンスの総支配人として開業準備を指揮。翌2023年にはダブルツリーbyヒルトン京都東山の総支配人に就任し、ホテルを短期間で京都および日本国内でも高く評価される施設へと導きました。

多様な市場への深い理解と卓越したリーダーシップを持つカンは、ヒルトンの日本における旗艦ホテルの一つであるヒルトン名古屋の舵取りを担います。

カンは就任にあたり、次のように述べています。

「この度、日本の中心に位置する名古屋でヒルトン名古屋の総支配人として着任できたことを大変光栄に思います。名古屋は観光とビジネスの両面で重要な都市であり、国内外から訪れる皆様をお迎えすることに大きな意義を感じています。チームとともに、ヒルトンならではの温かく思い出に残る滞在体験をお届けしてまいります。」

■ヒルトン名古屋について

ヒルトン名古屋は、世界展開を続けるヒルトンのヒルトン・ホテルズ&リゾーツのホテルの一つとして平成元年（1989年）3月1日に名古屋市内初の外資系ホテルとして誕生し、2024年3月に35周年を迎えました。名古屋市内のビジネスエリア・伏見に位置し、充実した施設と、“ヒルトン・スタンダード”と呼ばれる高水準のサービスを誇るファーストクラスのホテルです。9階から27階までが客室となり、スイートを含む全460室の客室からは、名古屋市街を一望できます。障子や襖を用いた、国際的でありながら日本の情緒を感じさせるインテリアの客室には、全室有線／無線インターネットアクセスが完備されています。また、館内には、2018年12月にオープンしたオールデイダイニング「In Place 3-3（インプレイス スリー・スリー）」や、2023年8月にリニューアルした中国料理「王朝」を含むレストラン&バーを備えています。さらに、2025年11月1日には、エグゼクティブラウンジを約1.7倍の広さに移転・リニューアルし、より快適で上質な空間を提供しています。その他、最大1,200名まで収容可能な大宴会場と小中宴会・会議室、ウエディング・チャペル、室内プール、ジム、サウナ、屋外テニスコートなどを完備した24時間営業のフィットネスセンター、並びに地下駐車場など、多目的ホテルとして十分な機能を備えています。ヒルトン名古屋に関する詳細はhiltonnagoya.jp(https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/)をご覧ください。

■ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。

最新情報はstories.hilton.com/hhr(http://stories.hilton.com/hhr)、Facebook(https://www.facebook.com/hilton)、X(https://x.com/HiltonHotels/)、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)をご覧ください。