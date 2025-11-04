【調査レポート】Salesforce運用 “板挟み” と “ジレンマ” ～6割超が経営層から活用・ROIの指摘、一方で7割が「入力データの品質」を課題視～

概要

ベルフェイス株式会社

第一弾では「入力業務の負担・ストレス(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000033891.html)」、第二弾では「入力不足が売上に与える影響(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000033891.html)」を明らかにしました。第三弾では、従業員数500名以上の企業でSalesforceの活用推進やROI管理を担う責任者111名を対象に、経営層からの活用・ROI要請が高まる一方で入力データの品質が主要課題として残る“板挟み”の実態を定量的に示しています。既存の取り組み（入力の簡素化・研修など）の効果を踏まえつつ、品質・負荷・入力率を同時に解決する打ち手としてAI入力支援への関心が高まっている点が特徴です。

調査結果のまとめ

Q. 経営層からの説明・指摘の頻度約9割が、経営層からSalesforceの活用や効果について説明を求められたり、疑問を指摘されたりすることが「ある」と回答（頻繁にある29.7%／時々ある55.9%）。

経営層からの説明責務は定常化。定量根拠となる入力データの品質・鮮度の確保が管理者の最重要KPIに。

Q. 経営層から指摘される内容（複数回答）「蓄積データの活用」66.3%が最多。「投資対効果（ROI）」62.1%、「売上や利益への貢献」54.7%が続く。

活用とROIの“説明可能性”が強く問われる段階。データの網羅性・正確性と可視化が欠かせない。

Q. 優先的に解決したい課題（上位）「データ入力の品質（重複や不備）」44.1%が最多。続いて「入力の負荷」42.3%、「入力率の低さ」38.7%。

品質・負荷・率という“入力の三重課題”がボトルネック。入力プロセスの標準化と自動化が解決の近道。

Q. AI入力自動化・支援ツールへの関心AIを活用した入力自動化・支援ツールに「関心あり」は89.2%（導入検討44.1%／情報収集45.1%）。

品質・負荷・入力率の“三重課題”に対する包括的な解決策として、現場はAI入力支援を高く評価。効率化だけでなく、ROI説明やデータ活用の“説明可能性”向上にも寄与する打ち手として期待が集まっています。

本調査の背景

経営層からはSalesforceの「データ活用」や「投資対効果（ROI）」の説明責務が強まる一方、現場では入力品質・負荷・入力率の課題が残存しています。本調査は、情報管理者が直面する“板挟み”の実態を定量的に明らかにし、品質確保と効率化を両立する運用要件を示すものです。

調査概要

- 調査名称：Salesforce情報管理者の投資対効果実態調査- 調査主体：ベルフェイス株式会社- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2025年9月25日～9月29日- 有効回答：従業員数500名以上の企業でSalesforceの活用推進やROI管理を担う責任者111名- 備考：合計を100%とするため一部端数処理を実施

完全版レポートのダウンロードについて

本リリースでは主要結果のみをご紹介しています。

全文レポートは以下のフォームから無料でダウンロードいただけます。

Salesforce入力エージェント bellSalesAIについて

「bellSalesAI」は、営業担当者のSalesforce入力作業を自動化するAIサービスです。商談の会話からAIがSalesforceの必要項目に構造化。ボタンひとつでSalesforceの情報入力が実行され登録作業を自動化します。営業担当者は商談に集中でき、マネージャーは瞬時に正確な情報を把握できるため、属人性を排除しながら情報の量と精度を向上させ、売上に直結する活動を最大化します。

会社概要

- 企業名 ： ベルフェイス株式会社- 所在地 ： 〒105-0004 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F- 代表者 ： 代表取締役 中島 一明- 事業内容 ： Salesforce AI入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売- 公式サイト ： https://bsai.bell-face.com/