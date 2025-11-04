約50体の多様な動物を写真とイラストで網羅！動物を描く秘訣が詰まった『アーティストのための動物解剖学：ドローイング＆リファレンス』11月下旬発売

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp）は、『アーティストのための動物解剖学：ドローイング＆リファレンス』（著：3dtotal）を2025年11月下旬に発売いたします。

解剖学 × フォーム × ジェスチャー で、説得力のある動物を描く・造る！

詳細を見る :https://www.borndigital.co.jp/book/9784862466563/

「動物解剖学」を習得することは、躍動感、そして 説得力のある動物を描くための基礎となります。実物をスケッチしてリアルな描写を捉える場合でも、想像からデザインする場合でも、動物の姿を理解することは不可欠です。

本書は、動物を描くスキルを次のレベルへ引き上げるために必要な知識、ツール、リファレンスを提供します。アーティスト 兼 講師である Joe Weatherly (ジョー・ウェザリー) による「イントロダクション」では、構造的な描画アプローチに焦点を当て、ジェスチャー、リズムとポーズ、構築法、解剖学の基礎、プロポーションなど中核的なテーマを探求します。

「ビジュアルリファレンス ライブラリ」では、圧倒的な動物写真の数々に アーティスト Shannon Beaumont (シャノン・ボーモン) が 骨格構造、筋肉組織、輪郭形態を詳細に重ねたイラストを収録。50体ほどの多様な動物の造形美を網羅した膨大なコレクションです。

油彩画家、イラストレーター、デザイナー、彫刻家、造形家であるに関わらず、本書の情報豊富なリソースが作品の質と正確性を高める手助けとなることでしょう。

※本書は『Animal Anatomy for Artists: A visual guide to the animal form』の日本語版です(ソフトカバー仕様)

◼️こんな方におすすめ

イラストレーター、CG、3D、デジタルアーティスト、動物を描く／造るすべての人



【著者について】

3dtotal

アーティストのための実用的なリソースを作成するという使命の一環として、初心者や愛好家、そして、プロにも貴重なトレーニングを提供することに特化した高品質のアートブックを発行しています。世界中の業界のトッププロによるステップバイステップのチュートリアルやガイドであり、素晴らしいアートワークが随所に描かれ、プロの知見や経験を共有できる 3dtotal の出版物は、クリエイティブな洞察力、専門的なアドバイス、必要不可欠なモチベーションを提供しています。

3dtotal 日本語オフィシャルサイト (日本語)：https://3dtotal.jp

Joe Weatherly（ジョー・ウェザリー）：https://www.joeweatherly.com/

Shannon Beaumont（シャノン・ボーモン）：https://www.shannonscribbles.com/

●全ページプレビュー（※英語版）https://vimeo.com/1092086202

■書籍概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/189_1_b82fdcc22710b36676ff507decf42e1c.jpg?v=202511050325 ]Amazonでのご予約はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/4862466567