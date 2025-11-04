RIOT MUSIC、無原唱レコード Prologue EP『Landmarks』を発売

株式会社Brave group


株式会社RIOT MUSIC（本社：東京都港区、代表取締役：舩橋 純、読み：ライオットミュージック、以下「RIOT MUSIC」）は、同社が運営するVSingerレーベル「無原唱レコード」のPrologue EP『Landmarks』（読み：ランドマークス）を、2025年11月1日(土)よりRIOT MUSIC OFFICIAL STOREにて発売いたしました。


また、11月25日(火)までの期間限定で、収録曲『ダリダリ』『OUR UNIVERSE』『Mock,mock』をテーマにした記念グッズを発売中です。


■無原唱レコード Prologue EP『Landmarks』概要


普段はソロで活動する10名の所属アーティストたちの個性を融合し、それぞれの魅力を最大限に引き出したオリジナル作品としてPrologue EP『Landmarks』を制作いたしました。



松永依織・皇 美緒奈・朝倉杏子による『ダリダリ』や伊月知世・白河しらせ・蜜乃木ジル・時庭らんぜによる『OUR UNIVERSE』、ミナミイズミ・朱名・メーメントヴァニタスによる『Mock,mock』の3曲に、それぞれのOff Vocalを加えた全6曲を収録しています。





【収録曲 - Official MV】
01. ダリダリ
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=fBRX4PtX4_Q ]

歌唱：松永依織／皇 美緒奈／朝倉杏子


作詞・作曲・編曲：大熊淳生


02. OUR UNIVERSE
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=4PNQdKEULDM ]

歌唱：伊月知世／白河しらせ／蜜乃木ジル／時庭らんぜ


作詞・作曲・編曲：Getty


03. Mock,mock
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=P76DRR_lkBk ]

歌唱：ミナミイズミ／朱名／メーメントヴァニタス


作詞・作曲・編曲：Natrium


各種配信サービス一覧 :
https://nex-tone.link/A00204779
【形態】

今回は通常盤に加え、「ランダムステッカーコンプリートセット（全10種）」や各楽曲をイメージした「ロゴアクリルキーホルダーセット（全3種）」、所属アーティストの集合イラストを使用した「ロングホログラムポスター」が付属する特別仕様の豪華盤をご用意いたしました。



＜豪華盤＞




発売：2025年11月1日(土)


価格：22,000円（税込）


内容：『Landmarks』CD／ランダムステッカーコンプリートセット（全10種）／ロゴアクリルキーホルダーセット（全3種）／ロングホログラムポスター


豪華版 購入ページ :
https://riotmusic.store/products/2511-landmarks-ep-limited

＜通常盤＞





発売：2025年11月1日(土)


価格：2,200円（税込）


内容：『Landmarks』CD／ランダムステッカー（全10種・ランダムで1枚）


通常盤 購入ページ :
https://riotmusic.store/products/2511-landmarks-ep-normal

■記念グッズについて

2025年11月25日(火)までの期間限定で、収録曲『ダリダリ』『OUR UNIVERSE』『Mock,mock』をテーマにした記念グッズを発売中です。


「アクリルスタンド」や「A4タペストリー」、「ヴィンテージ風Tシャツ」に加え、ソロ歌唱Ver.を収録した特典CD付属の「グッズセット」もご用意しています。



▼ 『ダリダリ』商品一覧




▼ 『OUR UNIVERSE』商品一覧




▼ 『Mock,mock』商品一覧




記念グッズ 購入ページ :
https://riotmusic.store/collections/2508-landmarks-goods?filter.v.availability=1

■VSingerレーベル「無原唱レコード」とは


「無数」に広がる、


バーチャルミュージックの「原点」となる



「無数」の可能性を持ったアーティストの「原石」達の歌が折り合わさって「唱」となる。それが「無原唱レコード」です。



・HP：https://riot-music.com/mugensho-record/


・X：https://x.com/Mugensho_RM/





■音楽事務所「RIOT MUSIC」とは

RIOT MUSICは、VSingerレーベル「無原唱レコード」、次元を繋ぐ新しい音楽レーベル「汽元象レコード」、VTuberサポートプロジェクト「RIONECTION」と、音楽を中心に多岐にわたるプロジェクトを運営しています。「終わらない、創造と体験を」をミッションに、体験者の人生を変えてしまうような心を揺り動かすコンテンツの創造と体験を生み出すことを目指しています。



・RIOT MUSIC HP：https://riot-music.com/


・RIOT MUSIC 公式X：https://x.com/RIOTMUSIC_info/


・無原唱レコード HP：https://riot-music.com/mugensho-record/


・汽元象レコード HP：https://riot-music.com/kigensho-records/


・RIONECTION HP：https://riot-music.com/rionection/


・常設オーディションサイト：https://riot-music.com/virtualartistaudition/


■会社概要

株式会社RIOT MUSIC


・設立：2022年7月1日


・資本金：10,000,000円（資本準備金含む）


・代表取締役：舩橋 純


・取締役：久保 元気


・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階


・事業内容：IP Production（VTuber事業・アーティストプロデュース事業）


・公式サイト：https://riot-music.com/



株式会社Brave group


・設立：2017年10月11日


・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点


・代表者：代表取締役　野口 圭登


・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階


・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation


・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/


・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/


・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/


・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/


・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company