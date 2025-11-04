¡ÚÉü¹ï¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤¬·èÄê¡ª¡Û²¡°æ¼é´ÆÆÄ¡ØGHOST IN THE SHELL/¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ 4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡Ù10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡ã2½µ´Ö¸ÂÄê¡ä¤ÇÁ´¹ñ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¡ª
(C)1995 »ÎÏºÀµ½¡¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦MANGA ENTERTAINMENT
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ì¥Ó¥åー¥µー¥Ó¥¹¡ÖFilmarks¡Ê¥Õ¥£¥ë¥Þー¥¯¥¹¡Ë¡×¼çºÅ¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Æ¡¢·à¾ì¸ø³«30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡ØGHOST IN THE SHELL/¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ 4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡Ù¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Á´¹ñ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤òµÇ°¤·¤ÆÉü¹ï¤µ¤ì¤¿¡ØGHOST IN THE SHELL/¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
1995Ç¯¡¢30Ç¯Á°¤Î¸ø³«»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÉü¹ï¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Î¢É½»æ¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¤ÏFilmarks STORE¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¡Ê11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～11·î13Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¡Ë¤Î¤ß¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ú¡ØGHOST IN THE SHELL/¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡ÙÉü¹ï¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
▶︎EC¥µ¥¤¥È¡ÖFilmarks STORE¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¡§https://store.filmarks.com/
¡Ú¡ØGHOST IN THE SHELL/¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡ÙÉü¹ï¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Û
¡ØGHOST IN THE SHELL¡¿¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ 4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡Ù¸ø³«¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Åö»þ¤Î·à¾ì¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÁ¯ÌÀ¤ËÉü¹ï¡£
ºîÉÊÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Ì£¤ï¤¦¤¿¤á¤Î°ìºý¤ò¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
B4¥µ¥¤¥º¡¢Á´18¥Úー¥¸
¢£²Á³Ê¡§\1650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¹ØÆþÊýË¡¡§
¡¦°ìÉô¾å±Ç·à¾ì¤Ë¤ÆÈÎÇä
¡¦EC¥µ¥¤¥È¡ÖFilmarks STORE¡×¤Ë¤Æ¡Ê11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～11·î13Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¡ËÈÎÇä
¡ÖFilmarks STORE¡×¡§https://store.filmarks.com/
¢¨Åö»þ¤Î·ÇºÜÆâÍÆ¤«¤é¹¹ð¥Úー¥¸¤Ë°ìÉôÊÑ¹¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚÍ½¹ðÊÔ¡Û[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=lZI-nHmun1w ]
¢¨Í½¹ðÊÔ¤Ï4K²è¼Á¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØGHOST IN THE SHELL/¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ 4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡Ù¸ø³«¾ðÊó
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê
¸ø³«·à¾ì¡§Á´¹ñ95´Û¡Ê¸ø³«·à¾ì¤Ï½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ë
ÎÁ¶â¡§1,600±ß¶Ñ°ì¡Ê³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¥Çー¤äÂ¾¤Î³ä°ú¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨¸ø³«·à¾ì¤Ï½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¡£¸ø¼°X¡Ê@Filmarks_ticket¡Ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨·à¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾å±ÇÆü¡¦¾å±Ç´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØGHOST IN THE SHELL/¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ 4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡Ù¸ø³«·à¾ì
¡ÎËÌ³¤Æ»¡Ï»¥ËÚ¥·¥Í¥Þ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¥µ¥Ä¥²¥¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¶üÏ©¡Ê11/07～¡Ë
¡ÎµÜ¾ë¡ÏMOVIXÀçÂæ¡¢109¥·¥Í¥Þ¥ºÉÙÃ«¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÀÐ´¬
¡Î½©ÅÄ¡ÏAL¡ùVE¥·¥¢¥¿ー supported by 109¥·¥Í¥Þ¥º
¡Î»³·Á¡Ï¥½¥é¥ê¥¹¡¢Äá²¬¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¥Í¥Þ¡Ê11/22～¡Ë
¡Î°ñ¾ë¡Ï¥·¥Í¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ä¤¯¤Ð¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¼éÃ«
¡ÎÆÊÌÚ¡ÏMOVIX±§ÅÔµÜ¡¢109¥·¥Í¥Þ¥ºº´Ìî¡¢¾®»³¥·¥Í¥Þ¥í¥Ö¥ì¡Ê11/21～¡Ë
¡Î·²ÇÏ¡Ï¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¹âºê¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂÀÅÄ
¡Îºë¶Ì¡ÏMOVIX¤µ¤¤¤¿¤Þ¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ±ºÏÂÈþ±à¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ½ÕÆüÉô¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÀî¸ý¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¦¥Ë¥¯¥¹Æî¸ÅÃ«¡¢Àî±Û¥¹¥«¥éºÂ¡Ê11/01～¡Ë
¡ÎÀéÍÕ¡ÏMOVIXÇð¤ÎÍÕ¡¢US¥·¥Í¥ÞÀéÍÕ¥Ë¥åー¥¿¥¦¥ó¡¢¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥·¥¢¥¿ー¡Ê11/01～¡Ë
¡ÎÅìµþ¡Ï¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¡¢ÃÓÂÞHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º¡¢¥·¥Í¥¯¥¤¥ó¥È¡¢¥¥Í¥«Âç¿¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÈÄ¶¶¡¢109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡¢109¥·¥Í¥Þ¥ºÌÚ¾ì¡¢MOVIXµµÍ¡¢MOVIX¾¼Åç¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¡¢¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯µÈ¾Í»û¡¢Morc°¤º´¥öÃ«¡Ê11/14～¡Ë¡¢CINEMA NEKO¡Ê12/12～¡Ë
¡Î¿ÀÆàÀî¡Ï¥Á¥Í¥Á¥Ã¥¿¡¢¥àー¥Ó¥ë¡¢109¥·¥Í¥Þ¥ºÀîºê¡¢¥íー¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ STYLE-S ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¹ÁËÌ¥Ë¥åー¥¿¥¦¥ó¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞºÂ´Ö¡¢¾®ÅÄ¸¶¥³¥í¥Ê¥·¥Í¥Þ¥ïー¥ë¥É
¡Î¿·³ã¡Ï¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¿·³ãÀ¾¡¢¹âÅÄÀ¤³¦´Û
¡ÎÉÙ»³¡Ï¤Û¤È¤êºÂ
¡ÎÀÐÀî¡Ï¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¶âÂô¡Ê11/07～¡Ë
¡ÎÄ¹Ìî¡Ï¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¾¾ËÜ¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¿Üºä¡¢Ä¹ÌîÁêÀ¸ºÂ¡¦¥í¥¥·ー
¡ÎÀÅ²¬¡ÏÀÅ²¬¥·¥Í¡¦¥®¥ã¥é¥êー
¡Î°¦ÃÎ¡Ï¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ¡¢¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥·¥Í¥ÞÌ¾¸Å²°¶õ¹Á¡¢109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÌ¾¸Å²°Ãã²°¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÄ¹µ×¼ê¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞËÅÄKiTARA¡¢¥·¥Í¥Þ¥ïー¥ë¥É ¤é¤é¤Ýー¤È°Â¾ë¡¢ËÀî¥³¥í¥Ê¥·¥Í¥Þ¥ïー¥ë¥É
¡Î»°½Å¡Ï109¥·¥Í¥Þ¥º»ÍÆü»Ô
¡ÎµþÅÔ¡ÏMOVIXµþÅÔ¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞµþÅÔ·ËÀî¡¢¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯µþÅÔ¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¹â¤Î¸¶¡Ê11/07～¡Ë
¡ÎÂçºå¡Ï¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹¥·¥Í¥Þ¡¢¥Æ¥¢¥È¥ëÇßÅÄ¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ°ñÌÚ¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÍÛêÆí¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¥·¥¢¥¿¥¹¿´ºØ¶¶¡Ê11/07～¡Ë
¡ÎÊ¼¸Ë¡Ïkino cinema¿À¸Í¹ñºÝ¡¢ÄÍ¸ý¥µ¥ó¥µ¥ó·à¾ì¡¢OS¥·¥Í¥Þ¥º ¿À¸Í¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥É¡¢¥ñ¥Ó¥¹¥·¥Í¥Þ¡£¡Ê11/14～¡Ë¡¢½§ËÜ¥ª¥ê¥ª¥ó¡Ê11/28～¡Ë
¡ÎÏÂ²Î»³¡Ï¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÏÂ²Î»³
¡ÎÅçº¬¡Ï¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¾¾¹¾¡Ê11/07～¡Ë
¡Î²¬»³¡Ï¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ²¬»³
¡Î¹Åç¡ÏMOVIX¹Åç±Ø¡¢Ê¡»³¥³¥í¥Ê¥·¥Í¥Þ¥ïー¥ë¥É¡¢¥·¥Í¥ÞÈøÆ»
¡Î¹âÃÎ¡Ï¥¥Í¥Þ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ê11/14～¡Ë
¡ÎÊ¡²¬¡Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13¡¢KBC¥·¥Í¥Þ¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂçÌî¾ë¡¢¾®ÁÒ¥³¥í¥Ê¥·¥Í¥Þ¥ïー¥ë¥É
¡Îº´²ì¡Ï¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þº´²ìÂçÏÂ¡Ê11/07～¡Ë
¡ÎÄ¹ºê¡Ï¥íー¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥ÞÄ¹ºê¡¢¥·¥Í¥Þ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÂÀÍÛ
¡Î·§ËÜ¡Ï·§ËÜ¥Ô¥«¥Ç¥êー
¡ÎÂçÊ¬¡ÏÂçÊ¬¥·¥Í¥Þ5¡Ê11/01～¡Ë
¡ÎµÜºê¡ÏµÜºê¥¥Í¥Þ´Û
¡Î¼¯»ùÅç¡Ï¥¬ー¥Ç¥ó¥º¥·¥Í¥Þ
¡Î²Æì¡Ï¥µ¥¶¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê11/21～¡Ë
¢¨¾å±Ç·à¾ì¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¡¢³Æ·à¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¢¨1600±ß¶Ñ°ì¡Ê³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¥Çー¤äÂ¾¤Î³ä°ú¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥ÈÅù¤Ë¤è¤êÎÁ¶â¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨4KÁÇºà¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢·à¾ì¤ä¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ2K¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ØGHOST IN THE SHELL/¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ 4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
1995Ç¯¡¿ÆüËÜ¡¿85Ê¬
https://filmarks.com/movies/98651
¸¶ºî¡§⼠ÏºÀµ½¡¡Ê¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§²¡°æ¼é
À©ºî¡§¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó I.G
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
À¾Îñ2029Ç¯―¡£
¾ðÊó²½¤Î¿ÊÅ¸¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ë¶§°²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÈºá¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àº±Ô¥µ¥¤¥Üー¥°¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÆÃ¼ìÉôÂâ¡¦¸ø°Â9²Ý¡¢ÄÌ¾Î¡È¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡É¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£ÂâÄ¹¤Ç¤¢¤ëÁ´¿ÈµÁÂÎ¤Î¥µ¥¤¥Üー¥°¡¦ÁðÆåÁÇ»Ò¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥Ï¥Ã¥«ー¡È¿Í·Á»È¤¤¡É¤ò½ä¤ëÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬―¡£
¡ÚFilmarks¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ï¡Û
Filmarks¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ì¥Ó¥åー¥µー¥Ó¥¹Filmarks¤¬´ë²è¡¦¼çºÅ¤¹¤ë¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£²áµî¤ÎÌ¾ºî¤Ë¿·¤¿¤Ê¸÷¤òÅö¤Æ±Ç²è´Û¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢±Ç²èÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Filmarks¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç
X¡§ https://twitter.com/Filmarks_ticket(https://twitter.com/Filmarks_ticket)¡Ê@Filmarks_ticket¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://revival.filmarks.com/