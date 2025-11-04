＜ありがとう！もっともっと！つながる未来へ＞日本旅行はおかげさまで創業120周年を迎えました

株式会社 日本旅行

日本旅行は11月1日、創業120周年を迎えました。長きにわたり、日本旅行グループを支えていただいた皆様には改めて感謝を申し上げます。

＜代表メッセージ＞

当社は1905年（明治38年）、現在の滋賀県草津市で創業しました。お客様、地域の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様の温かいご支援で、今日まで歩みを続けることができました。心より御礼申し上げます。

創業者の言葉である『お客様を大切にしてお客様のご満足を得ることを以って、第一のモットーとする』というホスピタリティの精神を全ての行動の原点として掲げ、今日まで日本におけるツーリズム産業発展の一翼を担ってまいりました。私たちは、団体旅行という概念さえなかった時代に「人のため」の追求から旅行業の礎をつくった創業者の思いを受け継ぎ、120年目の今もなお「社会のために」できることを探求し続けています。業界を取り巻く経営環境がめまぐるしく変化している中で、日本旅行の存在価値は、今まさに次のステージへと進もうとしています。

これからも日本旅行グループ一丸となり、地域社会に貢献できる企業となるべく、次の時代も社員とともに挑戦してまいりたいと存じます。変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

株式会社日本旅行

代表取締役社長

吉田 圭吾

＜創業120周年特別企画サイト＞

https://www.nta.co.jp/120/