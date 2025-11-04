「どうなるドイツ自動車市場」と題して、在独ジャーナリスト 熊谷 徹氏によるセミナーを2025年12月3日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【IAAモビリティー2025にみる未来の欧州モビリティー】

どうなるドイツ自動車市場

～内燃機関への回帰とBEVの行方～

在独ジャーナリスト 熊谷 徹 氏

２０２５年１２月３日（水） 午後３時～５時

ものづくり大国ドイツの屋台骨の一つである自動車産業が、モビリティー転換とトランプ関税の嵐に揺れている。欧州最大の自動車メーカー・フォルクスワーゲン（VW）の2025年上半期の営業利益は、前年同期比で32.8％減った。経営陣は2030年までにドイツの従業員数を3万5000人減らし、国内10工場の内2工場での生産を徐々に停止すると発表した。

痛みを伴うリストラの背景には、中核である国内乗用車部門の営業利益率の低さと、中国でのBEV化の波に乗り遅れ、VWのマーケットシェアが低下しているという事実がある。VWだけではなく、BMWやメルセデス・ベンツでも2025年上半期の営業利益が二桁の減少率を記録した。保守政党からは、「2035年以降内燃機関の新車の販売を禁止する」というEUの決定の撤回を求める声が上がっている。

ドイツでのBEVの比率は3.6％と依然として低いが、回復の兆しはある。2025年9月にミュンヘンで開催された自動車見本市IAAモビリティーは、中長期的には欧州のモビリティーの中心がBEVになることと、中国OEMの欧州への強い関心を感じさせた。35年間ドイツに住み、欧州経済について記事や本を多数発表している元NHKワシントン特派員が、ドイツの自動車市場の最新動向を報告する。

１．ドイツ政府が自動車業界支援のためのサミット会議を開催

２．EUは、2035年の内燃機関の新車販売禁止を変更するか？

３．ミュンヘン自動車見本市IAAモビリティーの主役は中国とBEV

４．欧州に着実に橋頭保を拡大する中国OEMの戦略

５．2025年に欧州でBEVの新規登録台数が回復した理由

６．トランプ関税でドイツ自動車産業の空洞化が進む？

７．質疑応答

