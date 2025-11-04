トリアス「ニューオープン＆リニューアル店舗情報」

有限会社トリアスマネジメント

福岡県糟屋郡久山町のショッピングセンター「トリアス」では、新しくオープンしたお店やリニューアルした店舗が続々と登場！

お買い物やお食事を、これまで以上に快適に、楽しくお過ごしいただけるよう、さらに進化しました。

新しい魅力が詰まったトリアスを、この機会にぜひ体感してください。

【今冬 OPEN】万代

アミューズメントパーク万代【トリアス久山店】が、2025年冬にオープン！福岡初上陸で、300台を超える最新マシンを揃えた大型クレーンゲーム専門店です。

【2025年11月10日 OPEN】Seria

ワクワクするモノやコト、好きに出会える100円ショップ「セリア」がトリアスモールにオープン！

おしゃれで実用的な雑貨や季節のグッズなど、見ているだけでも心が弾む空間です。

【2025年10月23日 OPEN】楽天モバイル

楽天モバイルがトリアスモールにオープン！

店舗では、料金プランのご相談はもちろん、乗り換えや機種変更のサポートもスタッフが丁寧に対応。

スマートフォン選びや通信の見直しをお考えの方にもおすすめです。

【今冬 RENEWAL OPEN】GAP OUTLET

今冬リニューアルオープン！

新たなサービスとともに、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【2025年12月中旬 RENEWAL OPEN】マクドナルド

【2025年10月29日 RENEWAL OPEN】ABC-MART キッズコーナー

この度、お子様とのお買い物をさらに楽しんでいただけるよう、キッズコーナーが拡大リニューアル！ 快適な空間で、人気シューズの新作も充実。

【2025年10月7日 RENEWAL OPEN】アンニョン

トリアスモールガーデンキッチン内「アンニョン」がリニューアルオープン。

ビビンバ、冷麺等の「韓めし」に加え、ストーンアイス、ピンス、ダルゴナミルクティーといった「韓スイーツ」「韓ドリンク」等、さらに充実したメニューでリニューアル！

【2025年10月3日 RENEWAL OPEN】大家好

本格中華の味わいを気軽に楽しめる「大家好」がリニューアルオープン！

人気の油淋鶏や回鍋肉、餃子をはじめ、香り高い炒めものや担担麺など、こだわりの一皿をバリエーション豊かにご用意。

できたてアツアツの中華をぜひお楽しみください。

【2025年9月20日 RENEWAL OPEN】オールウェイズエクササイズ

面積を従来の3倍に拡大して移転リニューアルオープン！

オールウェイズエクササイズは、初心者から上級者に対応した24時間営業のフィットネスジムで、無料のパーソナルトレーニングプランがあり、初心者でも安心してトレーニングを始めることができるのが特徴です。

多くの有酸素運動マシン、筋力トレーニングマシンを備え、シャワーも完備！

【2025年9月1日 RENEWAL OPEN】ファミリースタジオ

トリアスモールのファミリースタジオが移転リニューアルオープン！

家族の記念日やお子さまの成長、七五三・入卒などの特別な瞬間を、温かみのある写真に仕上げます。

明るく落ち着いた雰囲気のスタジオで、リラックスしながら撮影をお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に、新しくなったファミリースタジオで思い出づくりを。