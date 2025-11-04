「b→dash」が、「ITreview Grid Award」の2025 FallにおいてMAツール部門を含む9部門で最高位の「Leader」を受賞
株式会社データX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：安部泰洋） が提供するデータマーケティングクラウドシステム「b→dash(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=ITreview_award_fall_bdash)」は、アイティクラウド株式会社（以下「アイティクラウド」）が主催する「ITreview Grid Award」において、9部門で最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。
■受賞部門一覧
MAツール部門、Web接客ツール部門、CDPツール部門、BIツール部門、プッシュ通知サービス部門、
レコメンドエンジン部門、フォーム作成ツール部門、CRMツール部門、CMS部門
■ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは
ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。 10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreviewに集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。
■『b→dash』の概要
「b→dash(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=ITreview_award_fall_bdash)」は、SQLを使わずにノーコードで、そしてAll in oneで「データの取込・加工・統合・抽出・活用」を実現できるデータマーケティングクラウドシステムです。
■ 実際の口コミ (ITreviewより抜粋)
その他の「b→dash」の口コミは以下をご覧ください。
https://www.itreview.jp/products/b-dash/reviews
その他の事例や、b→dashで実現できることについて詳しく知りたいはこちら(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=ITreview_award_fall_bdash)
■会社概要
株式会社データX
所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル26階
代表取締役社長：安部泰洋
設立：2010年4月6日
URL：https://bdash-marketing.com/
事業内容：「b→dash」の開発、販売、導入、「kpiee」の開発、販売、導入