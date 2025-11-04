「kpiee」が、「ITreview Grid Award」の2025 Fallにおいて予算管理システム部門で「High Performer」を受賞
株式会社データX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：安部泰洋） が提供する経営管理向けクラウドシステム「kpiee(https://www.kpiee.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=ITreview_award_fall_kpiee)」は、アイティクラウド株式会社（以下「アイティクラウド」）が主催する「ITreview Grid Award」予算管理システム部門において、「High Performer」を受賞したことをお知らせいたします。
■ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である High Performer とは
ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreviewに集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度の優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジが発行されています。High Performerは、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品である称号です。
■『kpiee』の概要
「kpiee(https://www.kpiee.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=ITreview_award_fall_kpiee)」は、経営管理部が扱うあらゆるデータを自動的に取込/加工/統合し、分析することで、データに基づいた、迅速かつ高度な経営の意思決定を実現するクラウドサービスです。
■ 実際の口コミ (ITreviewより抜粋)
