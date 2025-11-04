カオスでキュートな名場面を再現！『The Amazing Digital Circus』公式のLINEスタンプ第2弾が登場！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、世界的に注目を浴びている人気のダークコメディCGアニメーション「The Amazing Digital Circus(アメイジングデジタルサーカス)」のLINEスタンプ第2弾の販売を開始したことを発表します。

『The Amazing Digital Circus』公式LINEスタンプ第2弾は、アニメ本編の名場面を使用。全40種類とボリュームたっぷりのラインナップで、トーク画面をより楽しく彩ります！

タイトル：アメイジングデジタルサーカス スタンプ 2

種類：全40個

購入方法：「LINE」の公式オンラインストア「LINE STORE」内もしくは「LINE」内のスタンプショップにて購入

URL: https://line.me/S/sticker/31814131(https://line.me/S/sticker/31814131)

価格：250円（税込）もしくは100LINEコイン

販売元：InfoLens

購入はこちら :https://line.me/S/sticker/31814131【The Amazing Digital Circus (アメイジングデジタルサーカス)とは】

昨年10月にYouTubeにて公開された約30分のパイロット版アニメーションが、公開からわずか3カ月で2.5億回視聴を突破した話題のアニメーション作品。各種SNS上ではそのファンタジックですこし不気味な世界観と、クセの強い魅力的なキャラクターたちが話題を呼んでいます。

ある日、主人公「ポムニ」はヘッドセットを装着したところ、老若男女皆が楽しむ場所『アメイジングデジタルサーカス』に突然迷い込む。自分の現実世界での名前も思い出すことが出来ず、混乱するポムニ。舞台監督の「ケイン」に案内されているうちにこの世界の出口の“トビラ″を見つける。

トビラを探す最中でとあるバグが発生し事態は急展開。バグを排除するというケインの不審な行動を目にする。アメイジングデジタルサーカスとは？この世界は一体？ケインの正体とは？

ポムニは無事に抜け出すことができるのか、その運命や如何に・・・

【「The Amazing Digital Circus」のアニメーションはこちら】

https://bit.ly/49WDzDo

＜アメイジングデジタルサーカス 日本公式X＞

https://x.com/ADC_Japan

【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。

輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： http://www.infolens.com

(C) 2025 The Amazing Digital Circus. All rights reserved. The Amazing Digital Circus and Glitch Productions are trademarks or registered trademarks in Australia and/or other countries.