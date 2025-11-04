エイチ・シー・ネットワークスが 「AXIES 2025」 に出展・登壇

エイチ・シー・ネットワークス株式会社

～ 展示 ： 見えない脅威に見える対策を ～

～ 協賛セミナー ： 地域 × 大学 × 企業で取り組むDX人材育成 共愛学園前橋国際大学 ～

エイチ・シー・ネットワークス株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：田中 宗）は12月1日(月)～3日(水)の3日間にわたり、札幌コンベンションセンターで開催される「大学ICT推進協議会 2025年度年次大会（AXIES 2025）」に出展・登壇します。

大学ＩＣＴ推進協議会は、高等教育・学術研究機関における情報通信技術を利用した教育・研究・経営の高度化を図り、日本の教育・学術研究・文化ならびに産業に寄与することを目的とした組織です。今年は札幌コンベンションセンターで年次大会が開催されます。

サイバー攻撃は日々巧妙化し、目に見えない脅威が大学のIT環境を脅かしています。本年次大会で当社は、「見えない脅威に見える対策を」をテーマに、不正アクセス防御ソリューションや運用負荷軽減・可視化ソリューションを展示し、ネットワークの異常検知から情報漏洩の予防まで、大学に最適な「見える」防御策をご紹介します。

また、12月1日開催の協賛セミナーでは、共愛学園前橋国際大学 大森昭生学長と弊社社長 田中が登壇し、「地域×大学×企業で取り組むDX人材育成 ～人材を育て、地域を育てる大学と企業の役割～」をテーマに、地域の成長に直結する人材戦略について対談します。

地方、企業でもDX人材の不足が課題となる一方、大学には教育資源と若い才能、企業には現場課題に対峙する力があります。本セミナーでは、三者連携による人材育成と活用のモデルを提示し、大学CIO・経営層の意思決定の一助となることを目指します。

弊社ブース、セミナーへのご来場を心よりお待ちしております。

■展示会概要

・展示会名：大学ICT推進協議会 2025年度 年次大会（AXIES2025）

・日時：12月1日(月) ～ 3日(水)

12月1日（月）12:00～19:30

12月2日（火） 9:30～18:15

12月3日（水） 9:30～15:00

https://axies.secretari.jp/conf2025/

・会場：札幌コンベンションセンター 1F大ホール 小間番号L-02-03

〒003-0006 札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1 TEL 011-817-1010

https://www.sora-scc.jp/

・入場料：有料 事前登録制 （詳細は下記URLご参照ください）

https://axies.secretari.jp/conf2025/registration

・主催：一般社団法人 大学ＩＣＴ推進協議会

■協賛セミナー情報

◆テーマ :地域×大学×企業で取り組むDX人材育成

～人材を育て、地域を育てる大学と企業の役割～

◆内容

全国の大学学長が選ぶ「注目する学長」で4年連続1位の、共愛学園前橋国際大学の大森昭生学長と、ネットワーク・セキュリティ分野における高度な専門性を有するエイチ・シー・ネットワークスの社長田中が、現場・経営の両面から大学DXにおける人材育成をテーマに、大学のIT部門や経営層に共感いただける対談を行います。

◆日時・会場 ： 12月1日（月）17：15～18：15 Ｅ会場 ２階小ホール

■出展製品情報

◆HCNET:Account＠Adapter＋ V7

・認証・アカウント管理・証明書発行・DHCP統合アプライアンス

https://www.hcnet.co.jp/lp/accountadapter.html

◆HCNET:Cisco Secure Network Analytics (SNA) × @Adapter

・CISCOとAdapterシリーズ連携ソリューション。SNAと連携し不正アクセスを自動遮断

https://www.hcnet.co.jp/solution/medicine/sna_adapter.html

◆HPE Aruba Networking：Wi-Fi 7

・より快適な無線LAN環境の実現にむけて

https://www.hcnet.co.jp/products/wireless/wifi/wi-fi_7_campus_ap.html

◆HPE Aruba Networking：Aruba Central

・大学/附属校/出先の制御・監視・AI解析

https://www.arubanetworks.com/ja/products/network-management-operations/central/

◆アセンテック：リモートPCアレイ

・ハイパーバイザー不要の低価格VDI

https://www.hcnet.co.jp/products/server/pc_array.html

◆【事例】文教導入事例

https://www.hcnet.co.jp/case/edu/?id=industry

■エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークスは、統合ITインフラベンダーとして、ITの可能性に挑戦し、未来を創る力を発揮します。40年以上にわたり培ってきた技術力でサーバー、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、仮想化、ワークスタイルイノベーション、運用サービスなどと、自社開発製品による独自価値を加え、SIerとメーカー両方の強みを融合した高品質・高信頼性ネットワークの統合ITインフラ事業を通じて夢のある豊かで持続可能な社会を創造していきます。また、ウェルビーイング経営で成長と働きやすい環境づくりを推進し、社員一人ひとりが誇りを持って働ける職場を提供します。詳細は以下のURLからご覧いただけます。

https://www.hcnet.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ

エイチ・シー・ネットワークス株式会社 第一営業本部 ビジネスサポート部

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16ヒューリック浅草橋ビル5F

お問い合わせURL：https://www.hcnet.co.jp/inquiry/

■登録商標

HCNETおよびそのロゴは、エイチ・シー・ネットワークス株式会社の商標または登録商標です。本ニュースリリースに記載されているその他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。本ニュースリリース記載の情報（製品・サービスの内容、仕様、お問い合わせ先、URLなど）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。