ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、「Onephony Official Site」がオープン！

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、「株式会社ALPS STUDIO（東京都港区、代表取締役社長：柴田光勝）」が運営する女性アイドルグループ「Onephony」のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトを開設いたしました。

◆オフィシャルサイト兼ファンクラブご紹介◆

深瀬美桜プロデュースのアイドルグループ「Onephony」のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトがオープン！FC先行チケットやデジタル特典券、会員限定のブログ・ムービー・ギャラリーなど盛りだくさんのコンテンツをご用意！さらに、FC内でのグッズ購入も準備中です！

●サイト名：Onephony Official Site

●URL:https://onephony.com

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

●ちゅきちゅきプラン：月額880円

●だいちゅきプラン：月額2,200円

※だいちゅきプランは、ちゅきちゅきプランの加入特典を内包していますのでどちらかお選びください。

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

１.会員番号付きデジタル会員証

会員限定オリジナルのデジタル会員証をお持ちいただけます。

２.推しメンカード/推しメン設定

メンバーからひとりだけ、推しのメンバーを設定いただけます。

３.ギャラリー

会員限定でOnephonyの画像ギャラリーをお楽しみいただけます。

４.ムービー

会員限定でOnephonyのムービーをお楽しみいただけます。

５.デジタル特典券

イベント時やライブ会場で使えるデジタル特典券を毎月1枚付与いたします。

1枚提示はサイン無し、2枚提示でサイン入りチェキとなります。

加入後はマイページの特典からご確認いただけます。

※初回登録月以降のデジタル特典券発行タイミングはプラン月額費用の決済が確定、引き落とし

になった時点となります。お客様のご登録タイミングにより異なりますのでご注意ください。

※有効期限は付与から2ヶ月です。

※ ご利用時は撮影スタッフに直接ご提示ください。販売卓で引き換える必要はありません。

※ INSTAXおよびチェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。

６.個別課金

ファンクラブサイトでグッズをご購入いただけます。

7.ファンクラブ先行チケット販売

ちゅきちゅきプランは「2次先行応募可能」、だいちゅきプランは「最速先行応募可能」となり

ます。

8.マイトーク

メンバーへ愛のこもったメッセージを届けてください！もしかするとメンバーから返信がある

かも・・！？

9.年1回特別イベント参加

だいちゅきプラン限定！特別イベントへのご応募が可能です。詳細は実施時にファンクラブ内で

ご案内いたします。

▼プラン加入特典 コンテンツ比較表

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/231_1_ec38407295730043cc732ff3a1eff540.jpg?v=202511050356 ]

※比較表内全て税込表記です。

◆プロデューサー深瀬美桜からのメッセージ◆

こんにちは！深瀬美桜です！

いつもOnephonyへの温かい応援をありがとうございます！この度FCサイトが開設されました🪄

メンバーの普段見られない姿をお届けできたらと思っているので楽しみに待っていてくださいね...!

◆Onephonyからのメッセージ◆

「Onephony公式ファンクラブ、ついに始動！」

女性アイドルグループ「Onephony」は、このたび公式ファンクラブを開設いたしました。

ファンクラブ会員は、ここでしか見られない物や、特典会で使用できるデジタル特典券、さらにグッズやライブチケットの先行販売など、特別なコンテンツをお楽しみいただけます。今後もファンクラブを通じて、ファンの皆さまとより近くでつながり、共に楽しい時間を創り上げてまいります。

◆プロフィール◆

2025年11月19日待望のCDリリース決定！深瀬美桜プロデュースの5人組女性アイドルグループ。

グループコンセプトは“メンバー一人ひとりの個性が集まって、ひとつの音楽を🪄🎶”

One（ひとつ）＋Symphony（交響曲）で“一つの交響曲”という意味が込められています。

●X：https://x.com/onephony_?s=21&t=OzrXgFIisYiIZ7gWsTz9kA(https://x.com/onephony_?s=21&t=OzrXgFIisYiIZ7gWsTz9kA)

●Instagram：https://www.instagram.com/onephony__official?igsh=MXlqZWpoYzk2Mm94

●Tik Tok：https://www.tiktok.com/@onephony__official?lang=ja-JP

●YouTube：https://youtube.com/@onephony?si=19yXj3TbQk7sHtOU

●LINE：https://lit.link/Onephony

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

