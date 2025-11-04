カンリー、 執行役員 Chief AI Officer（CAIO）就任のお知らせ

株式会社カンリー

店舗経営を支える世界的なインフラの創造を目指す株式会社カンリー（本社：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛 / 秋山 祐太朗、以下カンリー）は、AI推進体制の強化に向け、Chief Incubation Officer（以下、CIO）を務めていた萩野 貴拓がChief AI Officer（以下、CAIO）に就任したことをお知らせいたします。

同日発表のシリーズC資金調達を契機に、“第2創業期”としてAIを経営の中核に据え、掲げる新ビジョン「ヒトとAIの力で、店舗の集客力を上げる」の実現に向けた取り組みを本格化してまいります。

就任の背景

カンリーは創業以来、「店舗経営を支える、世界的なインフラを創る」というミッションのもと、11万店舗以上の支援を行ってきました。

近年では、生成AIや検索技術の進化により、店舗の情報発信・集客構造が大きく変化しています。

こうした環境の変化に対応するため、カンリーではAI技術を単なる効率化手段としてではなく、店舗経営そのものを変革する社会実装の要として位置づけています。

これまでCIOとして新規事業創出を牽引してきた萩野が、今回CAIOとしてAIの研究・開発・実装を経営レベルで統括し、以下の取り組みを中心に推進してまいります。

- AI機能の開発およびプロダクト強化- 社内AI基盤およびデータ統合環境の整備- AI人材採用・教育体制の強化

これらを通じて ”ヒトとAIが協働する店舗経営モデル” の社会実装を加速していきます。

すでに第1フェーズの改革を開始しており、AI推進室の設立や、AI Operations Manager（AIOM）の配置などを進めています。詳細は、CAIOのnoteをご覧ください。

note：https://note.com/canly/n/n2d078b600485

就任コメント

この度、株式会社カンリーのChief AI Officer (CAIO) 就任にあたり、仲間と共にカンリーを “AIネイティブな組織” へと進化させることを誓います。AI技術革新の時代だからこそ、私たちはモニターではなくお客様と向き合う時間を増やし、お客様の成功を共に創ることに全力を注ぎます。

店舗マーケティングAIでアジアNo.1を目指し、日々の業務を地道に変革しながら、既存事業の競争力をさらに高めていきます。『お客様の理想から入れ』という私たちのバリューを胸に、世界で最も愛されるAIカンパニーを築いてまいります。

萩野 貴拓（はぎの たかひろ）プロフィール

高校時代に開発したソフトウェアで起業し、大学在学中からHRテック企業でチーフエンジニアを経験。2014年に株式会社ビズリーチへ入社し、求人検索サービスや研究開発部門の設立、AI技術の事業実装を推進し、同社最多の特許を出願。執筆、オープンソース開発に加え、技術顧問や社外CTOとして大企業やグロース企業の支援実績を持つ。2024年にカンリーにCIOとして参画し、2025年8月より専門役員CAIOに就任。

参考

本件は、同日発表の「株式会社カンリー、シリーズCラウンド1stクローズで20億円を調達、累計35億円に。AI推進と海外展開を加速し “第2創業期” へ」リリースとあわせ、AI推進体制の本格化を目的とするものです。

詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000441.000037205.html

経営体制（2025年11月現在）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37205/table/442_1_aaec1de3ef305d237e07096c607f50ae.jpg?v=202511050356 ]

会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号

事業内容 ：・店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供 ・マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

・SNS運用コンサル事業など

企業HP ：https://biz.can-ly.com/

「カンリー店舗集客」HP：https://jp.can-ly.com/

「カンリーローカル在庫」サービスページ：https://local.can-ly.com

「カンリー福利厚生」HP：https://fuk-ly.com/

「カンリー丸投げMEO」HP：https://maru-nage-meo.jp/