株式会社xTension、鈴木おさむ氏が代表を務めるスタートアップファクトリー1号投資事業有限責任組合からJ-kissによる資金調達を実施

株式会社xTension

株式会社xTension（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐竹 祐哉、以下当社）は、スタートアップファクトリー1号投資事業有限責任組合を引受先とし、シードラウンドでのJ-kissによる資金調達を実施いたしました。本資金調達を通じて、さらなるサービス開発、並びに営業の加速を行うための人員採用を行い、応援DXサービス『xTension』によるライブエンタメ産業の可能性の拡張、新たな価値創造に向けた挑戦を推進して参ります。

資金調達の背景と目的

当社は「応援DX」で人々のコミュニケーションを拡張するというミッションのもと、音楽やスポーツなどをはじめとしたライブエンターテインメントに、「スマートフォンを振って応援する、新しい応援スタイル」を提供するDXサービス『xTension』を開発、運用しています。

当社サービスの活用事例は続々と増えており、本年5月には事業提携を行っているLINEヤフー株式会社様が主催するイベントでのサービス利用（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000111409.html）や、10月3日開催の湘南ベルマーレ様の試合にて、デジタルペンライトとしてご採用いただくなど、（https://www.bellmare.co.jp/378512）今現在も様々なライブ/イベントでの活用事例が広がっています。こうした急速な事業の拡大に備え、開発や営業の強化のための人員採用が必要と考え、資金調達を行いました。

当社が提供するサービス、『xTension』はこれまで歓声やペンライトの光といった表現で行われてきたライブエンターテインメントにおける「応援」を可視化することができる全く新しいDXサービスです。

それによって、会場という物理的な空間でのみ許されていた「応援」という体験の制限を外し、リアルとオンラインを繋ぐ新しい体験を創造します。

これまで様々なライブエンタメ現場での応援は、アーティストやチーム、そしてユーザーが作り出す文脈の中で様々な変化、進化を遂げてきました。そこに新たな手段を増やすことによって、より多くの人が好きなコンテンツを楽しめる、更なる応援文化の発展・進化を創出することができる機会を提供して参ります。

今回調達した資金は、『xTension』を一層優れたサービスとし、より多くのイベントに届けるべく、当社の開発・営業体制を盤石とするための人員採用に重点的に投資いたします。

私たちはxTensionで新たな応援のスタンダードを確立し、「世界中の人々が愛するコンテンツをもっと自由に、楽しく応援することができる未来」を目指しており、本調達とともに事業スピードをより一層加速させていきます。

スタートアップファクトリー1号投資事業有限責任組合 鈴木おさむ様コメント

「xTension」が目指すのは、ライブという瞬間を“体験”から“共鳴”へと進化させることだと思います。

僕自身、テレビ・舞台・イベントなどあらゆる現場で「どうすれば人の心が震えるか」を追い続けてきました。xTensionの技術は、オンラインとリアルをつなぎ、ファンが“観る側”から“物語を共に動かす側”へと変わる――そんなエンタメの未来を感じさせてくれます。

このプロジェクトを通じて、感情が交わるライブ体験をつくり、新しい感動の形を一緒に描いていきたいです。

応援DXサービス『xTension』とは

『xTension』はスマートフォンを利用したライブ体験拡張サービスです。

「QRコードを読み取り、スマートフォンを振るだけ」のアプリいらずの簡単操作で、ステージと繋がるインタラクティブ体験を提供。

「誰でも気軽に、簡単に楽しめるXRサービス」をテーマに、デジタルグッズとして販売できる演出エモートなど、ライブをより楽しめるような機能拡張を数多く進めています。





現在xTensionではライブ/イベントへの採用を募集しています。

「会場ステージを盛り上げる演出が欲しい！」

「オンライン配信をより体感的に盛り上げたい！」

「新しいライブグッズを制作し、売り上げを拡大したい！」

など、……ライブ/イベントへの活用、QRコードを使った新たな商品販路などのご相談は下記当社WEBページよりお気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社xTensioin 代表者：代表取締役 佐竹 祐哉

所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-16 秋本ビル2F

事業内容：応援DX事業『xTension』の開発・運用

設立：2021年1月

HP: https://www.xtension.info

採用情報

現在、株式会社xTensionでは事業拡大に伴い、応援DXサービス『xTension』の開発を加速するべく主にサーバーシステムのバックエンドを担うエンジニアの採用を行っています。

・音楽、スポーツなどのライブエンタメが好きだ！

・アニメ、漫画、特撮などのコンテンツを愛してる！

そんな方、大歓迎です！私たちと一緒に、新たなライブエンタメの可能性を拓く挑戦をしませんか？

少しでもご興味持っていただけた方は、ぜひ下記メールアドレスよりお問い合わせください。

mail : info@x-tension.net



