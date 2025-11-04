コブラウズソリューション『Withdesk Browse（ウィズデスク ブラウズ）』をアイフル株式会社に提供開始

ウィズデスク株式会社

ウィズデスク株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 CEO：田口 湧都、以下、ウィズデスク）は、アイフル株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役社長：福田 光秀、以下、アイフル）に、コブラウズソリューション『Withdesk Browse（ウィズデスク ブラウズ）』を提供開始いたしました。

■ Withdesk Browse 導入の概要

この度、アイフルは、ウィズデスクが提供する Withdesk Browse を導入することにより、Web サイト上のお手続きや操作方法にお困りのお客さまに対して、お客さまの利用デバイス（PC・スマートフォン・タブレット）を問わず、画面共有や遠隔操作を可能とするコブラウズサポートを提供できるようになります。なお、コブラウズサポートは、お申込みやご契約手続きページにおいて利用を開始し、対象範囲を順次拡大していく予定です。

今回の導入にあたっては、昨今の顧客接点のデジタル化を背景に無人店舗を縮小し、スマートフォンでの借入れ申込みが主流となる中で、店舗と変わらない品質のサポートをオンラインでも実現できるという点をご評価いただいております。また、パスワードなどの機密性の高い入力内容をオペレーターが閲覧できないようにマスキングできるため、セキュリティを考慮したお客さま対応が可能になるという評価のもと、Withdesk Browse を再導入いただきました。

今後も、ウィズデスクは、Withdesk を通じて、お客さまの課題を1秒でも早く解決に導き、顧客満足度を向上する「攻めのカスタマーサービス」を実現するべく、更なるサービス開発に努めてまいります。

■ アイフルのコメント

近年、お客様とのタッチポイントはオフラインからオンラインへ移り変わっており、スマートフォンによるお申込みが増加しております。そのような状況下においても、リアル店舗のような質の高いサポートをオンラインでご提供するため、Withdesk Browse を導入いたしました。まだ導入したばかりではありますが、安全かつスムーズなお客様対応が可能になると期待しております。

今後も、お客様の利便性向上とセキュリティ対策の強化を両立し、より良いサービスのご提供に努めてまいります。

■ アイフルについて

＜会社概要＞

会社名：アイフル株式会社

所在地：京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1

代表者：福田 光秀（ふくだ みつひで）

ホームページ：https://www.aiful.co.jp/group/

■ Withdesk（ウィズデスク）とは

Withdesk は、Web 操作に関するお困りごとを解決することに特化したカスタマーサービスプラットフォームです。お客さまの課題を1秒でも早く解決に導き、顧客満足度を向上する「攻めのカスタマーサービス」を実現します。

■ Withdesk Browse（ウィズデスク ブラウズ）とは

Withdesk Browse は、コブラウズソリューションです。コブラウズソリューションとは、お客さまが閲覧する Web サイトの画面をリアルタイムに確認しながら、Web サイトへの遠隔操作を含むサポートを行うためのソリューションです。

＜会社概要＞

会社名：ウィズデスク株式会社

所在地：東京都品川区西五反田1-27-5 VORT五反田 11F

代表者：田口 湧都（たぐち ゆうと）

ホームページ：https://www.withdesk.com/