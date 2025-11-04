タイププロジェクト、「金シャチフォント 殿」を8ウエイトに展開

タイププロジェクト株式会社

タイププロジェクト株式会社（東京都練馬区 代表取締役社長 鈴木 功）は、2025年６月にリリースした「金シャチフォント 殿」に新たに4ウエイトを追加したことを発表しました。本日より、タイププロジェクトオンラインショップでの販売およびサブスクリプションサービス「TPコネクト」での提供を開始いたします。

金シャチフォントは、名古屋文化の象徴を反映したフォントで、都市フォントプロジェクトとして開発しました。地域特有の文化資源を書体デザインに活用する。これはタイププロジェクトが提唱している都市フォント構想を貫く基本的な考えかたです。都市フォント構想は、都市が持っている個性や魅力をフォントのデザインに取り入れることで、都市らしさを具現化するための構想です。

堂々たる殿様ぶりを感じさせる筆文字系の金シャチフォント 殿は、尾張徳川家の合印でもある名古屋の市章「丸八」の筆法をベースにしています。先にリリースした肉太で力強いDB (デミボールド)、B (ボールド)、H (ヘヴィ)、Blk (ブラック)の4ウエイトに加え、細さのなかにも筆文字独特の粘り強さをもつEL (エクストラライト)、L (ライト)、R (レギュラー)、M (ミディアム)の４ウエイトを追加しました。

タイププロジェクトの代表取締役 鈴木 功は、「金シャチフォント 殿のウエイトはこれで『八』となり、実用性を向上させるとともに、末広がりで縁起の良い数にまとまったことを喜ばしく思います。ユニークな漢字と仮名のデザインを支える欧文の出来ばえも出色だと自負しています。高品質な筆書系欧文フォントとしてさまざまな場面でご活用いただけます。これまでの江戸文字とはひと味ちがう金シャチフォント 殿シリーズをぜひお試しください」と述べています。

江戸文字系フォントが使用される場面のほとんどはディスプレイ用途にかぎられていましたが、金シャチフォント 殿のEL、L、R、Mの４ウエイトの登場によって、大小さまざまな見出しからテキストまで使用シーンが大幅に広がります。

■ 製品詳細および購入

金シャチフォント： https://typeproject.com/fonts/kinshachi

■ 販売価格(税込)

TPコネクト： 30,000円/年額 （https://typeproject.com/service/tpconnect）

＊TPコネクトは、AXIS Font、TP明朝、TPゴシック、TPスカイ、純明朝、純丸明朝、SST JP、TP国立公園明朝、都市フォントおよび四季フォントシリーズのすべての書体ファミリーを年間定額でご利用いただけるサービスです。

1ウエイト (ダウンロード版のみ)：20,750円

8ウエイトセット (ダウンロード版)：149, 000円

14フォントセット (金シャチフォント 姫・殿／ダウンロード版)：242,550円

■ Webフォント

REALTYPE.jp サブスクリプション： https://www.realtype.jp/

■ 製品仕様

文字セット： 9,543字（Adobe-Japan1-3をベースにカスタムグリフを追加）

ウエイト：EL (エクストラライト)、L (ライト)、R (レギュラー)、M (ミディアム)

フォーマット： OpenTypeフォントフォーマット

動作環境： macOS、Windows 10/11

プレスリリース（PDF）は下記にてダウンロードいただけます。

タイププロジェクト株式会社について

「文字の可能性を広げたい」それがタイププロジェクトの原動力です。2001年の創業以来、AXIS FontやTP明朝、TPスカイなど、次世代標準を目指したベーシックなフォントを提供しています。また、企業のブランディングを促進するコーポレートフォント、都市のアイデンティティを表現する都市フォントなど、多彩な成果をあげています。「文字を通じて人々の生活をより快適に、より豊かなものにする」という企業理念のもと、新しい社会に必要な書体を開発する21世紀の文字カンパニーとして活動しています。

