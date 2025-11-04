株式会社パタンナー

■【現場で使えるベストプラクティス】Copilot×Excelで行うデータ分析入門書：概要

Excelにおけるデータ分析は、関数・ピボット・グラフ・Power Query・外部連携など多層の作業が絡み、技能の習得と運用の標準化に時間がかかりがちです。

Copilotの登場で、自然言語から分析設計・式生成・可視化案の提示が一気通貫で可能になり、さらにPython in Excelと組み合わせることで高度な統計解析や機械学習まで踏み込める時代になりました。

本資料では、Copilot×Excelの最新機能と実務ワークフローを、現場で真に役立つ観点から体系的に解説します。

料金や可用性、ガバナンスの注意点、ROI検証の勘所までを網羅し、属人化しないデータ分析体制の確立を支援します。

＜この資料でわかること＞

■【現場で使えるベストプラクティス】Copilot×Excelで行うデータ分析入門書：目次

- "Copilot×Excel"によるデータ分析に興味のある方・活用を検討されている方- 自社にあるデータが活用できない状態にある方- 自社にあるデータを活かしていきたい方- 自社にあるデータを活用し、AIの導入・推進していきたい方- はじめに- Copilot in Excelの全体像と最新動向- - Copilotで"実際にできること"を整理する- - 料金・プラン・導入形態の最新事情- - 導入前提（保存先・対応チャネル・環境要件）- 基本ワークフロー：整形→問いの設計→検証- - データ整形のベストプラクティス（Copilot×表形式）- - プロンプト設計で"質問の質"を上げる- - 検証と再現性：出力を式やピボットに落とす- 実務シナリオ別の活用（営業・CS・人事）- - 営業：ファネル分析と商談予測の省力化- - CS：解約予兆とVOC要約の"現場運用"- - 人事：採用・評価・人件費の一体管理- 上級編：Python in Excel×Copilotで統計・機械学習まで- - Python in Excelの可用性と導入ガイド- - 可視化・EDA・特徴量設計の実務術- - 予測モデルと妥当性検証（過学習と説明責任）- 品質とガバナンス：権限・監査・リスクマネジメント- - データ保護・権限設計・EDP（Enterprise Data Protection）- - 運用標準化：命名・テンプレ・レビュー体制- - リスクと限界：高正確性が求められる領域での注意- まとめ

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

