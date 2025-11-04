介護・福祉業界の人材定着を支援する福利厚生アプリ、「EEFUL DB+ 福利厚生くん」、新機能【ストレスチェック機能】をリリース ― 50名未満事業所の義務化に対応 ―

株式会社emome

株式会社emome（読み: エモミー、本社：東京都港区、代表取締役：森山 穂貴）は、介護・福祉業界の人材定着と働きやすい職場づくりを支援する福利厚生アプリ「EEFUL DB+ 福利厚生くん」において、新機能「ストレスチェック」をリリースしました。 この新機能は、2025年から義務化が予定されている従業員50名未満事業所のストレスチェック制度に対応し、スマートフォンまたはWebから簡単に実施できるよう設計されています。

「EEFUL DB+ 福利厚生くん」、新機能【ストレスチェック機能】をリリース

新機能【ストレスチェック】概要

◆ スマホで完結。従業員も管理者も使いやすく

従業員はアプリから簡単に回答でき、管理者は実施・リマインド・結果確認までを管理画面で完結できます。 回答は57項目の厚労省準拠設問を採用し、結果は高ストレス判定・レーダーチャートなどで自動可視化されます。

◆ 法令対応も安心

2025年に義務化される50名未満事業所のストレスチェック制度、および電子申請の原則化に対応。 実施後は、管轄労基署提出用の報告書を自動生成・ダウンロードできます。

◆ 面談・集計機能

希望者への産業医面談（有料・1回2万円）にも対応。 2026年春には、80項目版診断・部署別集団分析機能を追加予定です。

その他、「EEFUL DB+ 福利厚生くん」について詳しくは、下記Webサイトにて

https://fukurikosei.eeful-db.com

【ストレスチェック】画面イメージと利用ステップ

福利厚生くん【ストレスチェック】の利用イメージ

1. 管理者がアプリから「ストレスチェックを実施」を選択

2. 回答期限を設定し、従業員へ通知

3. 従業員がスマホまたはWebから回答（所要時間約5分）

4. 回答後すぐに結果を閲覧可能。高ストレス者には通知・面談希望受付

5. 管理者は結果を集計・報告書を出力

代表コメント

「職員が安心して働ける環境をつくることが、最終的には利用者へのより良いケアにつながります。 今回のストレスチェック機能追加によって、福利厚生とメンタルケアを一体で運用できる仕組みを整えました。 今後も『給与以外の定着施策』を支援し、介護・福祉業界の現場づくりに貢献していきます。」

- 株式会社emome 代表取締役 森山 穂貴

「EEFUL DB+ 福利厚生くん」について

「EEFUL DB+ 福利厚生くん」は、月額500円／人・初期費用ゼロで導入できる福利厚生アプリです。 職員本人だけでなく二親等以内の家族も利用可能で、全国10万店舗以上の飲食店・レジャー・日用品店などで割引が受けられます。 給与を上げにくい介護・福祉事業所でも、“暮らしの安心”を通じて人材定着と採用力強化を支援します。

■「EEFUL DB+ 福利厚生くん」製品情報サイト

https://fukurikosei.eeful-db.com

株式会社emomeについて

超高齢社会を支える持続可能なケアシステムの創造を目指し、株式会社emomeは2023年に設立されました。介護事業の運営・プロデュースに加え、映像を活用したレクリエーション事業「シニアカレッジ」など、介護事業所の魅力を高める取り組みを二本柱として展開しています。基幹戦略「CCRCC（Continuing Caring Retirement Communal City）」は、「既存の街を壊さず、足りない部分だけをソフトサービスで補い、高齢期になっても暮らし慣れた地域で安心して生き続けられる環境を整える」という発想から生まれた“未来都市”構想です。この戦略の実現に向け、エリアドミナント戦略とクロスセル戦略を組み合わせ、介護事業所のM&Aやロールアップを推進。さらに、介護前のアクティブシニア層を対象としたコミュニティ事業も視野に入れ、地域に根ざした包括的なケアインフラの構築を目指しています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社emome

- 代表電話番号： 050-1722-2862- お問い合わせフォーム：https://fukurikosei.eeful-db.com/#contact