【ルイ・ヴィトン】アイコニックなバッグ「アルマ」と「カプシーヌ」の新作を発売

ルイ・ヴィトンは、上品でこの上なく柔らかなメゾンのモノグラム・アンプラント レザーで再解釈した「アルマ」と、モノグラム・フラワーが際立つメゾンのガルバナイズド加工を施したバイカラーのインフィニティ・チェーンをあしらった「カプシーヌ」の新作を発売しました。

パリのエレガンスを漂わせる「アルマ BB」。上品でこの上なく柔らかなメゾンのモノグラム・アンプラント レザーで再解釈しました。1934年に登場のバッグ「スクワイア」をモデルにした構造的なシェイプを持つシックなアイテムには、シグネチャーのキーベルとパドロック(錠前)が付属。洗練されたゴールドカラーの金具で仕上げられ、さまざまなスタイリングが楽しめます。

製品名：アルマ BB

価格：404,800円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 23.5 x H 17.5 x D 11.5 cm

ルイ・ヴィトンのモノグラム・アンプラント レザーを使い、ウルトラソフトにアップデートしたアイコニックなバッグ「アルマ PM」。1934年のバッグ「スクワイア」に着想を得た構造的なシェイプに、メゾンならではのキーベルとパドロック(錠前)をあしらい、洗練されたゴールドカラーのメタルパーツで仕上げました。たっぷりとしたサイズで、タブレットや普段の必需品、ノートも収納できる十分なスペースがあります。

製品名：アルマ PM

価格：431,200円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 30.5 x H 21 x D 14.5 cm

ジュエリーを想わせるインフィニティ・チェーンが上品な装いを際立たせた「カプシーヌ MINI」。モダンなデザインが1日を通して洗練された印象を添えています。トリヨンレザーを使用し、ソレイユ技法でサンバースト効果を生み出したシグネチャーのLV イニシャルをはじめ、ガルバナイズド加工を施したバイカラーの金具をあしらいました。取外し可能なストラップにより斜め掛けや肩掛けでも、またトップハンドルで手持ちとしても楽しめます。

製品名：カプシーヌ MINI

価格：1,017,500円

素材：トリヨンレザー

サイズ：W 21 x H 13.6 x D 8 cm

バッグ「カプシーヌ」ファミリーに新たに加わったエレガントな「カプシーヌ EW MINI」。メゾンのジュエリー・ラインを想わせるガルバナイズド加工を施したバイカラーのシグネチャー・チェーンが、本コレクションのインフィニティのテーマを引き立てます。洗練されたバニラの色合いのトリヨンレザーには、昼から夜まで多彩なシーンで活躍するメタリックのハンドルがアクセントになっています。フラップはバッグの中に入れたり外に出したりして2通りの装いを楽しむことができ、LV イニシャルとモノグラム・フラワーが華やぎを添えます。

製品名：カプシーヌ EW MINI

価格：1,171,500円

素材：トリヨンレザー

サイズ：W 22 x H 12 x D 8 cm

タイムレスなブラックのトリヨンレザーで仕上げた「カプシーヌ BB」。ジュエリーを想わせるインフィニティ・チェーンが華やかさを添えます。アイコニックなモノグラム・フラワーやシグネチャーのLV イニシャルをはじめとするガルバナイズド加工を施したバイカラーの金具は、ソレイユ技法によりサンダイヤルのような輝きを放ちます。複数のポケットを備え、取外しできるストラップにより肩掛けや斜め掛けでも楽しめます。フラップはバッグの中に入れることも外に出すこともでき、2通りの装いを楽しめます。

製品名：カプシーヌ BB

価格：1,100,000円

素材：トリヨンレザー

サイズ：W 27 x H 17.3 x D 9 cm

ルイ・ヴィトンが1854年に初の店舗を構えたパリのヌーヴ・デ・カプシーヌ通りにちなんで名付けられた「カプシーヌ MM」。モダンなネイビーのアイテムに、アイコニックなモノグラム・フラワーが際立つメゾンのガルバナイズド加工を施したバイカラーのインフィニティ・チェーンをあしらいました。独自のソレイユ技法で仕上げたシグネチャーのLV イニシャルで一層華やかな印象に。上質なトリヨンレザーを使用したバッグは、フラップを中に入れることも外に出すこともでき、肩掛けで楽しめる取外し可能なストラップも付属。

製品名：カプシーヌ MM

価格：1,204,500円

素材：トリヨンレザー

サイズ：W 31.5 x H 20 x D 11 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。