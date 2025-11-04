NTT ドコモがパートナーとして参画決定！ ＷＯＷＯＷとNTT ドコモが共同で制作する超大作ドラマ　ＷＯＷＯＷ×Ｌｅｍｉｎｏ連続ドラマ「北方謙三　水滸伝」

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）と株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 前田 義晃、以下「ドコモ」）は、連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」を共同で制作することを決定しました。2026年2月15日（日）よりWOWOWのチャンネル「WOWOWプライム」で放送するとともに、WOWOWが運営する動画配信サービス「WOWOWオンデマンド」と、ドコモが運営する映像配信サービス「Leminoプレミアム」にて同時に配信を開始いたします。

本作は、シリーズ累計発行部数1160万部を超える大河小説の金字塔である巨匠・北方謙三の小説『水滸伝』を映像化したオリジナルドラマとなります。主人公・宋江役の織田裕二をはじめとした豪華キャストが集結し、腐敗した世に抗う"はみ出し者"たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描いていく叛逆の群像劇です。

WOWOWとドコモは、両社のユーザー基盤を活用したプロモーションにより多くの皆さまに水滸伝の魅力をお届けすべく協力してまいります。

今後についても両社の企画・制作力を活かしたコンテンツ共同制作を検討してまいります。

《番組概要》

【タイトル】

ＷＯＷＯＷ×Ｌｅｍｉｎｏ連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」

【話数】

全7話

【ストーリー】

腐敗がはびこる世に、正義を信じるひとりの下級役人が立ち上がった。その名は宋江（そうこう）。彼が記した"世直し"の書『替天行道』は、時代に抗う者たちの心を震わせる。裏社会に生きる者、軍を追われた者、すべてを捨てた者たちが、旗のもとに集結。戦う理由は違えど、志はひとつ。信じる者のため、旗のもとに集結した108人が、国家という巨大な敵に挑む！これは、理不尽な時代を変えようとする者たちの、命を懸けた叛逆の物語。

【番組情報】

出演：織田裕二、亀梨和也、満島真之介、波瑠、反町隆史

原作：北方謙三『水滸伝』（全十九巻／集英社文庫刊）

監督：若松節朗、村谷嘉則、佐藤さやか 脚本：藤沢文翁 音楽：村中俊之

エグゼクティブプロデューサー：西憲彦 プロデューサー：大原康明、古屋厚、森安彩

制作プロダクション：ROBOT

製作著作：WOWOW NTTドコモ

コピーライト：(C)︎北方謙三／集英社 (C)︎2026 WOWOW／NTTドコモ

公式 HP：https://suikoden-drama.com

公式 X＆Instagram：@suikoden_drama

【放送・配信日時】

＜WOWOW、WOWOWオンデマンド＞

2026年2月15日（日）放送・配信 毎週日曜午後10:00

＜Leminoプレミアム＞

2026年2月15日（日）配信 毎週日曜午後10:00

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。