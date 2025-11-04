マギー、プロのど迫力ドリフトに大興奮！「すごすぎる」「近すぎる！」「30分くらいあれば…」マギー、定常円ドリフト5周に挑戦！プロ顔負けの腕前を披露

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、YouTube公式チャンネル「ABEMAスポーツ【公式】」にて、ABEMAモータースポーツアンバサダーを務めるマギーが出演するラリージャパン2025 YouTube限定企画・第1弾を、2025年11月1日（土）に公開いたしました。

第1弾では、「ラリージャパン2025応援企画 ドリフトでラリーを盛り上げよう！」と題し、ラリーの醍醐味であるドリフトの迫力と難しさをマギー本人が体当たりで伝える企画を実施しました。この日、マギーは南千葉サーキットに登場しましたが、あいにくの雨模様。しかしマギーは「ドリフトにとってもしかしたらこの雨がいいのかも」とコメントします。マギーは過去に何度かドリフト経験があり、最後に挑戦したのは2年前とのこと。今回、先生としてプロドリフトドライバーの下田紗弥加さんが登場し、下田さんも「雨だと路面が滑りやすいのでやりやすいと思う」と語ります。

まず初めに、下田さんが運転席に座り、マギーが助手席でプロのドリフトを体験。2台の車両がドリフトしながら互いの動きを競う「追走」の迫力を肌で感じたマギーは、「すごすぎる～！」「近すぎる～！」と絶叫。さらに無事帰還したマギーは「怖い…」と本音をポツリとこぼしました。

続いて、スピンさせずに車両を一定の円軌道に保つため、ステアリングとアクセルの繊細なコントロールを身につける“ドリフトの基礎練習”とも言える「定常円ドリフト5周」にチャレンジすることに。意気込みを聞かれたマギーは「30分くらいあれば…教えていただければできると思います」と自信を見せます。マギーはまず助手席で下田さんにお手本を見せてもらい、丁寧に指導を受けた後、いよいよ運転席へ。「超久々、マニュアル（車）」と言いながらも、1発目から素晴らしいコントロールを披露しました。そして「30分くらいあればできると思う」という言葉の通り、難なく5周をクリア。この展開に下田さんは「すごい！5周どころじゃなくできてる！アクセルも一定だった！完ぺき！」とマギーの腕前を絶賛しました。

「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」をより身近に楽しんでもらうためのYouTube限定企画第1弾は、「ABEMAスポーツ【公式】」YouTubeチャンネルにて公開中です。ぜひご覧ください。

■配信概要

ABEMAモータースポーツアンバサダー"マギーさんが"ドリフト"でラリーの魅力に迫る!下田紗弥加さんがドーナツターンを伝授! [YouTubeコラボ企画ラリージャパン2025応援 -第1弾- ]

配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=Y82gi3J9sRw

■配信スケジュール

◇ABEMAラリージャパン応援隊長・長田庄平出演YouTube特別企画

・第1弾：10月17日（金）

・第2弾：10月27日（月）

・第3弾：10月29日（水）

・第4弾：10月31日（金）

◇ABEMAモータースポーツアンバサダー・マギー出演YouTube特別企画

・第1弾：11月1日（土）

・第2弾：11月3日（月） ※「MAGGY's Beauty and the Speed」にて公開

・第3弾：11月5日（水）

「ABEMAスポーツ【公式】」YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Sports_ABEMA

■ABEMA 『ラリージャパンチャンネル』 概要

配信期間：2025年11月3日（月）～11月9日（日）

シリーズページ：https://abema.tv/video/title/16-90

公式LP：https://abema.tv/lp/rallyjapan-onair

PR映像：https://abema.tv/video/episode/16-90_s130_p900

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※掲載・ご使用いただく画像には、必ず【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。