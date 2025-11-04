【OWNDAYS | オンデーズ】売上高昨年比130%越えの関西エリア。11月1日、新たに「LINKS UMEDA店」がオープン！

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、2025年11月1日（土）に「OWNDAYS LINKS UMEDA店」をオープンいたしました。関西エリアの売上高は、2025年6月1日～9月30日の期間で前年同月比130％を超える成長を記録しており、OWNDAYSが展開する地域の中でも勢いのあるエリアとなっています。

こうした背景を受け、この度、大阪の中心地・梅田に新店舗をオープンし、新たな戦略拠点としてさらなるブランド拡大を目指してまいります。

店舗情報URL：https://www.owndays.com/jp/ja/information/883(https://www.owndays.com/jp/ja/information/883)

【店舗詳細】

OWNDAYS LINKS UMEDA店 外観写真

オープン初日の11月1日（土）は西日本最大のターミナル駅直結という立地特性から、お買い物目的の紳士客や国内外からの観光客により、終日多くのお客様で賑わいました。7階フロアの回遊性の高さから、週末お出かけのファミリー層にも幅広くご利用いただき、OWNDAYSが目指す多様なニーズへの対応力を示す、絶好のスタートを切ることができました。

関西エリアの中でも、梅田は、1日に約210万人が行き交う西日本最大のターミナル※立地です。駅直結という利便性を持つ「LINKS UMEDA」への出店は、ビジネス・観光・ショッピングなどで訪れる、多様なお客様のニーズにお応えできるよう、機能性に優れたベーシックなフレームから、ファッション性にこだわったフレームまで、約1,000種類の幅広いラインアップをご用意しています。

※大阪市公式サイト参照：https://www.city.osaka.lg.jp/osakatokei/page/0000005308.html

「選びやすさ」を追求した売り場づくり

Best Sellers遠近診断チャート

新店舗はLINKS UMEDAの7階に位置し、ニトリやスーツ専門店などが集積するフロアで、お買い物の合間にも立ち寄りやすい便利な立地です。お客様がスムーズに回遊できるよう導線を確保しつつ、新たにお客様のアイウェア選びをサポートするため、今選ばれているフレームがわかる「Best Sellers」や自分に合った遠近両用レンズを探す事ができる「おすすめ遠近診断チャート」などの什器を設置しています。ぜひ、ご自身に最適なメガネをお探しください。

店舗名： OWNDAYS LINKS UMEDA店

オープン日： 2025年11月1日（土）

住所： 〒530-0011 大阪市北区大深町1-1 LINKS UMEDA 7階

営業時間： 10:00～21:00

おすすめ商品

超軽量フレームで、かけ心地のストレスを抑える

OWNDAYS | AIR

かけていることを忘れてしまうほどの軽さを誇り、OWNDAYS出店全地域において、30秒に1本売れている※大ヒットシリーズ「OWNDAYS | AIR」。ふわりと顔にフィットし、長時間かけてもこめかみや耳の後ろが痛くなりにくいストレスフリー設計となっています。仕事や勉強に集中したい時も、家でリラックスしたい時も、メガネがもたらす物理的なストレスを軽減いたします。

※2024年12月~2025年5月までのOWNDAYS出店地域全体の販売実績

OWNDAYS | AIR 詳細：https://www.owndays.com/jp/ja/news/air

おすすめフレーム

品番：AU2117N-4A フレームカラー：C7 ネイビー

品番：AU2117N-4A

フレームカラー：C7 ネイビー

金額： \13,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/AU2117N-4A?sku=9178

OWNDAYSでは遠近両用の追加料金が0円！

遠近両用レンズが追加料金\0

近くの文字が見えにくい、または手元を見る際にメガネを外すことが煩わしいと感じる方には、遠くと近くを1本で快適に見ることができる遠近両用レンズがおすすめです。

OWNDAYSでは、フレームを問わず遠近両用レンズの追加料金を０円※で提供しているため、遠近両用メガネ一式を7,000円からお求めいただくことが可能です。初めての方にもファッション感覚でお選びいただける豊富なフレームに加え、専門スタッフによる無料の視力測定も承っています。お近くの店舗にぜひ、足を運んでみてください。

※快適にご使用いただけるレンズをご提供するため、お客様の度数や選択するレンズによっては追加料金0円での作成が難しい場合がございます。まずは、お気軽にスタッフまでお問い合わせ下さい

遠近両用レンズ詳細URL： https://www.owndays.com/jp/ja/news/progressive-guide

OWNDAYS LINKS UMEDA店 オープン記念キャンペーン

OWNDAYS LINKS UMEDA店 2本目半額

メガネまたはサングラスを2本以上お買い上げのお客様を対象に、2本目が半額となるお得なキャンペーンを11月28日（金）まで開催！ファッションやシーンに合わせてご本人用にシーンに分けて使い分けるのはもちろん、ご家族やご友人同士で1本ずつ選ぶなどの組み合わせも可能です。この機会にぜひご利用ください。

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界13カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

