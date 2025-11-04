BALSA、月額10万円からLINEの運用代行を依頼できる「Miniプラン」をリリース

株式会社BALSA

2025年10月24日、株式会社BALSA（代表取締役：中川聖悟）は、Lステップを活用したLINE公式アカウントの運用支援サービスにおいて、月額10万円から利用できる新プラン「Miniプラン」をリリースいたしました。

■ 新プラン「Miniプラン」について

「Miniプラン」は、これまで提供してきたBALSAのLINE運用支援を、より多くの事業者が導入しやすくすることを目的に開発されました。

月額費用：10万円（税込別）

想定稼働時間：10時間／月

契約期間：12ヶ月～

※Lステップ利用料・LINE公式アカウント配信料金が別途発生します。

本プランでは、LINE運用の基本設計や配信シナリオの改善、KPI管理などを中心に、ディレクター・制作・クリエイティブ・コミュニケーションを含む総合的な支援を行います。

■ Miniプラン新設の背景

株式会社BALSAは、クリニックやジム、学習塾などを対象に、完全オーダーメイドでお客様にサービスを提供して参りましたが、 実際の問い合わせの中では、

「まずは小さく始めてみたい」

「運用を外注したいが、いきなり高額プランはハードルが高い」

といった声も多く寄せられていました。

こうしたニーズに応えるため、「まずはLINE運用を導入し、成果を体感してもらう」ことを目的として、Miniプランを設計。

導入期の企業でも、低予算でPDCAを回しながらLINE運用の仕組みを確立できる内容となっています。

サービス概要

支援事例

集客を強化したい

・集客から顧客管理までLINEで自動化し、入会率の向上を実現

・SNSとLINEを組み合わせた施策を実施し、毎月LINE経由の成約数が100件を突破

・Z世代向けオフラインイベントの集客にLINEを活用し、来場者増加に貢献

・LINEでイベントの詳細情報を配信し、入場者数5倍を実現

成約率を高めたい

・LINEの導線を再設計し、当日の参加率向上

・初回に来店された見込み客に入会案内のシナリオをLINEで配信し、成約率向上に貢献

・定期的にLINEでメッセージを配信することでサービスへの理解を深めてもらい、成約率向上に貢献

スタッフの工数を減らしたい

・LINEで問診票を使って事前に顧客情報を取得することで、来店時の工数削減に成功

・料金表をLINEのリッチメニューに掲載し、顧客からの問い合わせ数削減に成功

・よくある質問をLINEのリッチメニューに設置し、チャットでのお問い合わせの工数を削減

採用を強化したい

・会社の裏側や価値観を発信し、求職者の応募意欲の向上に寄与。結果、6ヶ月で30名がエントリー。

・SNS経由でLINEに登録した求職者の属性をセグメント。LINE限定の動画やコンテンツを配信し、LINE上で母集団を形成。

主な成果

A社 月額1万円のサブスクサービスに１１か月連続で100名以上送客

B社 エステサロン毎月平均50名を体験に送客

C社 化粧品ブランドさま単月250本（250万円の売り上げ）の販売に成功

D社 半年で35名の採用応募をLINE経由で達成

■ 株式会社BALSAについて

株式会社BALSAは、LINE公式アカウントを活用したマーケティング支援会社です。

単なる構築代行にとどまらず、配信戦略設計・データ分析・リピート導線の最適化など「成果を出す運用」にこだわり、企業の売上拡大を支援しています。

会社名：株式会社BALSA

代表取締役：中川 聖悟

事業内容：LINE公式アカウント／Lステップ運用支援、マーケティングコンサルティング

URL：https://balsa.jp

