WOWOW とドコモがコンテンツ分野の業務提携契約を締結

株式会社WOWOW（代表取締役 社⾧執行役員:山本 均、本社:東京都港区、以下 WOWOW）と株式会社NTT ドコモ（代表取締役社⾧:前田 義晃、本社:東京都千代田区、以下 ドコモ）は、映像事業の拡大と顧客提供価値の最大化をめざし、音楽ライブコンテンツの大幅な拡充や超大作オリジナルドラマの制作、人気スポーツコンテンツのさらなる充実に向けたコンテンツ分野の共同調達・共同制作・相互提供に関する業務提携契約（以下、本提携）を2025 年11 月4 日（火曜）に締結しました。WOWOW とドコモが相互に連携し、今後、より豊かで魅力的な映像配信サービスを提供してまいります。本提携に基づき提供するコンテンツについては、WOWOW／WOWOW オンデマンドとドコモが運営する映像配信サービス Lemino プレミアムとでご視聴いただけます。

本提携を通じて実施する具体的な取り組みは以下のとおりです。

1. 音楽ライブコンテンツの大幅な拡充

映像配信・放送サービスにおいて国内外の人気アーティストのライブを数多く提供し、ライブ収録においても多くの実績を有するWOWOW とアイドル分野の音楽コンテンツに強みを持つドコモが提携し、音楽ライブを中心としたコンテンツラインナップを大幅に拡充いたします。2026 年1 月以降順次「WOWOW/WOWOW オンデマンド」と「Lemino プレミアム」 でDREAMS COME TRUE、藤井フミヤ、MISIA、ATEEZ、BE:FIRST などの音楽ライブコンテンツを多数、放送・配信します。

2. 超大作オリジナルドラマの制作

WOWOW が制作した「連続ドラマW ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―」に続く、超大作オリジナルドラマを両社共同で制作いたします。第一弾作品として、織田裕二主演「北方謙三 水滸伝」を共同制作し、2026 年2 月15 日（日曜）から「WOWOW/WOWOW オンデマンド」と「Lemino プレミアム」 にて放送・配信します。

また、「ドラマW」については話題作を「Lemino プレミアム」にて順次配信予定です。

3. 人気スポーツコンテンツのさらなる充実

世界最高峰のバスケットボールリーグ「NBA」および欧州No.1 のサッカークラブを決める大会「UEFA チャンピオンズリーグ」について、両社が権利を保有するコンテンツを一部相互で提供し、「WOWOW/WOWOW オンデマンド」・「Lemino プレミアム」で放送・配信しております。

■株式会社 WOWOW 代表取締役 社⾧執行役員 山本 均 コメント

このたび、NTT ドコモとコンテンツ分野における戦略的業務提携を締結できましたことを、心より嬉しく思います。

NTT ドコモは、日本の通信業界を牽引するだけでなく、金融・決済やエンターテインメントなど様々な事業展開を通じて社会に貢献している企業です。今回の提携により、エンターテインメントの領域において、ご一緒できることを大変光栄に思います。

本提携は、両社の映像事業の成⾧を加速させるとともに、お客さまへの提供価値の最大化を目指すものです。今回の提携により、両社の強みが掛け合わさることで、共同制作による大型オリジナル作品をはじめ、音楽ラインナップの拡充など、これまでにない魅力的なエンターテインメント体験を創出できると確信しております。

この強固なパートナーシップを礎に、お客さまの期待を超える感動をお届けし、日本のエンターテインメントの可能性をさらに切り開いてまいります。今後の展開に、ぜひご期待ください。

■株式会社NTT ドコモ 代表取締役社⾧ 前田 義晃 コメント

本日、私達ドコモはWOWOW と映像配信サービスにおける提供価値の向上とさらなる成⾧をめざし、コンテンツ分野における戦略的な業務提携を締結いたしました。

WOWOW は「エンターテインメントを通じ人々の幸福と豊かな文化の創造に貢献する」という企業理念の下、放送・配信している音楽ライブをはじめ、オリジナルドラマなど、質の高いコンテンツの提供により高い評価を得ております。本提携を通じてドコモだけでは提供できなかった音楽ライブおよび関連コンテンツを多くのお客さまにお届けできる事をとても心強く感じております。さらに今後は両社で超大作オリジナルドラマの共同制作を進め、今まで実現できなかった独創的で質の高いコンテンツをこれまで以上の規模とスピードで生み出してまいります。

これは両社の持つ強みを生かし、コンテンツを通じてお客さまへ未だかつてない感動と喜びをお届けするための未来に向けた力強い第一歩であり、本提携をとても光栄に思っております。

なお、WOWOW と共に強化を進めるLemino とd アニメストアを「選べる特典」に追加した「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活MAX」は、DAZN for docomo、NBA docomo に加え、音楽、ドラマ、アニメといったさまざまなエンターテインメントの映像コンテンツをお楽しみいただけるように進化し、より幅広いお客さまに対しご満足いただける体験価値をお届けします。

また、ドコモは運営パートナーとして参加している新国立競技場やIG アリーナ等のべニューアセットとライブ興行を組み合わせ、リアルとデジタルの両面においてお客さまにワクワクして頂けるような体験価値の提供を進めてまいります。

私達はこの提携を通じ、エンターテインメント事業のさらなる発展に向けて映像コンテンツが持つ無限の可能性を信じ、お客さま一人ひとりの日常に驚きと幸せをお届けすべく、一丸となって取り組んでまいります。

両社は今後、映像サービスでの連携や新たなコンテンツの制作を共同で進め、より多くのお客さまに質の高いサービスを提供してまいります。

