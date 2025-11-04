STOmics空間トランスクリプトーム技術研究助成プログラム開始

MGI Tech Japan株式会社

STOmicsおよびMGI Techは、研究者の皆様を対象に「Spatial Transcriptomics Discovery Grant Program（空間トランスクリプトーム技術研究助成プログラム）」への募集を開始いたしました。

本助成を通じて、革新的な空間トランスクリプトーム技術 Stereo-seq（SpaTial Enhanced REsolution Omics-Sequencing） をご体験いただけます。この技術は、DNBSEQ(TM)テクノロジー を基盤としており、従来にない広視野、幅広い生物種への対応、そして高分解能を実現します。

空間トランスクリプトーム研究において、遺伝子発現解析、細胞タイプの同定、組織微小環境における細胞間相互作用の解明など、先進的な解析を可能にする強力な研究ツールです。

当グラントプログラムは、2025年11月23日が応募締切となります。

STOmicsについて

STOmicsは2020年に設立され、Stereo-seqを基盤とした世界最先端の空間マルチオミクスプラットフォームを提供しています。

この技術は、広大な組織領域（160cm²以上）にわたり、真のSingle Cellレベル、さらには最大500nmの高分解能を実現し、研究および臨床応用におけるバイアスのないデータ検出を可能にします。

『Cell』『Nature』『Science』などの一流科学誌にも掲載され、STOmicsは空間生物学分野での国際的な連携と革新を牽引し続けています。

詳細や最新の研究成果については、STOmics公式サイト(https://en.stomics.tech/)をご覧ください。

応募の特典

テクノロジー

世界をリードする空間トランスクリプトーム技術『Stereo-seq』を体験できるチャンスのご提供いたします。

完全サポート

助成金は、ウェットラボからドライラボまで、研究のワークフロー全体を支援します。

特別割引

追加特典：本グラントに採択されるかに関わらず、全応募者にSTOmics全製品の大幅割引を6ヶ月間提供いたします。

採択者賞品の内容

Stereo-seq フルソリューション パイロットテスト

サンプルオプション

- Stereo-seq フルソリューション パイロットテスト：2つの新鮮凍結（FF）サンプル（1cm×1cm Stereo-seq チップ対応）または 2つのホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）サンプル（1cm×1cm Stereo-seq チップ対応）、あるいは 2つの大きなFF組織サンプル（Stereo-seq 大型チップデザイン 1cm×2cm または 2cm×2cm チップ対応）助成として、各サンプルに対して最低 1.5 Gリードのシーケンシング量が出力されます。

包括的バイオインフォマティクス解析レポート

STOmics × MGI 空間トランスクリプトーム技術研究助成プログラム 日本

応募方法

- 空間遺伝子発現ヒートマップ- シーケンシング品質管理パラメータ- Saturation Curves分析- トランスクリプトームリードの分類- 空間遺伝子発現定量分析- Unsupervised cell clustering分析- 主要バイオマーカー遺伝子分析今すぐ応募 :https://global-mgitech.com/grant-program-application-japan/

<この記事についてのお問い合わせ先>

MGI Tech Japan株式会社

〒104-0044 東京都中央区明石町８－１聖路加タワー35F

TEL：03-6260-6398

Mail：MGI_Japan@mgi-tech.com