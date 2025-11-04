今年も『外為どっとコムFX手帳&FXカレンダー』2026年版 プレゼントキャンペーンを実施いたします！

株式会社外為どっとコム

株式会社外為どっとコム(本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳)は、店頭FX『外貨ネクストネオ』会員様限定で、抽選で当社オリジナル『外為どっとコムFX手帳』&『外為どっとコムFXカレンダー』が当たるキャンペーンを2025年11月3日(月)より実施します。

■キャンペーン概要

対象期間中にエントリーのうえ所定のクイズに正解され、かつ『外貨ネクストネオ』にて1回以上の新規取引をされた方の中から抽選で合計3,000名様に、『外為どっとコムFX手帳2026』1冊、または同手帳＆『外為どっとコムFXカレンダー2026』各1冊セットを進呈いたします。さらに、同期間中に『CFDネクスト』にて1回以上の新規取引をされると当選確率が3倍になります!!

■対象者

外為どっとコムの『外貨ネクストネオ』口座をお持ちの方

■対象期間

2025年11月3日(月)午前7時00分～2025年11月15日(土)午前6時55分

■エントリー方法

外為どっとコム ウェブサイト内の「『外為どっとコムFX手帳』＆『外為どっとコムFXカレンダー』2026年版プレゼントキャンペーン」案内ページにある専用エントリーフォームより申し込みください。

■プレゼント特典について

『外為どっとコムFX手帳』は通常のダイアリーとしての機能はもちろん、休場スケジュール、その他FX専業会社である当社ならではの金融・経済・外国為替・相場分析関連のお役立ちコンテンツを満載しております。また、表紙はカフェブラウンとオールドブラックの2色をご用意いたしました。（※）。

※表紙カラーはご選択いただけません。

また、『外為どっとコムFXカレンダー』は経済指標入りの月間卓上カレンダーとなっており、雇用統計はもちろん、ISM製造業、GDP、消費者物価指数などの重要経済指標の発表スケジュールを、米国・ユーロ圏ごとに色分けし視覚的に見やすく表現いたしました。これらに加えて中央銀行の金融政策発表日、そして主要通貨流通国・地域の休場日も併せて記載しているので、FXトレードの戦略を立てやすいカレンダーとなっております。

今後も当社では、外国為替を中心に、投資家の皆様のご期待に応えるべく、サービスやお取引環境のさらなる向上を図ってまいります。

