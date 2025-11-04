アーサー・ディ・リトル・ジャパン、マネージングパートナー鈴木裕人が『CFIECウェビナー「トランプ関税2.0は世界のサプライチェーンをどう変えているのか？」（自動車編）』に登壇

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、マネージングパートナー：原田 裕介、以下「ADL」）は、一般財団法人 国際経済連携推進センター（CFIEC）主催のもと、2025年11月14日（金）にオンラインで開催される『CFIECウェビナー「トランプ関税2.0は世界のサプライチェーンをどう変えているのか？」（自動車編）』にADLマネージングパートナーの鈴木 裕人がパネリストとして登壇することを発表いたします。

CFIECは、日本経済のグローバルな発展およびその人材育成に資することを目的として1967年に設立され、研修や交流会、ウェビナーなどを通じて日本経済の分析、発信を行っています。本イベントは、CFIECの「国際情報調査分析事業」の一環として開催されます。

■ “米トランプ政権の関税政策は、世界のサプライチェーンにどんな影響を与えているのか？”

国際経済学の第一人者で、東京大学名誉教授・伊藤元重氏、みずほリサーチ＆テクノロジーズ・調査部長の安井明彦氏とともに、自動車メーカーに焦点をあて、グローバルサプライチェーンに及ぶ変化の本質と、ビジネスへの影響と今後の展望を短・中期的な観点から探ってまいります。弊社マネージングパートナー鈴木裕人は、プレゼンテーション第二部にて、国内外の主要な自動車メーカーにおけるサプライチェーンの変化を分析、解説するとともに、新たな課題・リスク、今後の展望について説明いたします。また、つづいてのQ＆Aセッションでは、伊藤氏、安井氏とともに、国際経済の構造的な変化や政治へもたらす影響など複合的な観点から掘り下げます。

<<「トランプ関税2.0は世界のサプライチェーンをどう変えているのか？（自動車編）」開催概要>>

開催日時： 2025年11月14日（金）14:00～15:00

形式： オンライン開催（YouTube Live）

登壇者：

伊藤 元重 東京大学 名誉教授 ＜モデレーター＞

安井 明彦 みずほリサーチ＆テクノロジーズ 調査部長

鈴木 裕人 アーサー・ディ・リトル・ジャパン マネージングパートナー

参加費： 無料（事前申込制）

定員： 400名

詳細URL： https://peatix.com/event/4645683/

【登壇者 (ADLコンサルタント) 紹介】

鈴木 裕人 (アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 マネージングパートナー)

東京大学大学院工学研究科を修了後、アーサー・ディ・リトル・ジャパンに参画。

アーサー・ディ・リトルにおいて、東京オフィスのパートナーであり、自動車・製造業プラクティスのグローバルプラクティスリーダー。

専門領域は、自動車、モビリティー、産業機械、エレクトロニクス、化学、その他製造業における全社ビジョン・戦略、事業および技術戦略の策定支援。その他、組織/オペレーション改革、生産戦略、物流戦略、知財戦略等も手掛ける。また、金融機関・PEファンド・総合商社に向けた、事業バリュエーション、成長戦略策定、事業再生等に関しても豊富なプロジェクト経験を有する。

著者に『モビリティー進化論-自動運転と交通サービス、変えるのは誰か-』（日経BP）、『フラグメント化する世界-GAFAの先へ-』（日経BP）、『モビリティーサプライヤー進化論-CASE時代を勝ち抜くのは誰か-』（日経BP）、『令和トランスフォーメーション-コミュニティー型社会への転換が始まる-』（日経BP）

<<「アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社」について>>

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社は、1886年にマサチューセッツ工科大学のアーサー・デホン・リトル博士によって設立され、ベルギー・ブリュッセルの本社に加えたヨーロッパ21拠点、アメリカ4拠点、南米3拠点、中東4拠点、アジア・オセアニア14拠点を構える世界最初の戦略コンサルティングファーム、アーサー・ディ・リトルの日本法人です。アーサー・ディ・リトルでは、600万人以上のイノベーター、起業家、技術者、学者とのネットワーク、知識、知見を活かし、自動車、金融、ヘルスケア・ライフサイエンス、エネルギー、化学、テレコム、IT、製造業、建設業、消費・流通業、運輸・旅行業、公共サービスに対して創造性と実効性を伴うオープンコンサルティングを提供しています。

会社名：アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

マネージングパートナー：原田 裕介

本社所在地：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター36階

URL：https://www.adlittle.com/jp-ja