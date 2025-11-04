ジェイアール京都伊勢丹「英国展 2025」に英国王室御用達ハンドバッグブランド 「LAUNER LONDON ＜ロウナーロンドン＞ 」が出店
ジェイアール京都伊勢丹10階 催物場 にて行われる『英国展 2025』に、
「LAUNER LONDON ＜ロウナーロンドン＞ 」が出店。
2025年11月4日(火)→11月9日(日) 期間限定のご紹介となります。
※［最終日午後6時終了］
1960年代に英国王室御用達として指定されたハンドバッグブランド
LAUNER LONDON 〈ロウナー ロンドン〉。
故エリザベス女王陛下に生涯愛されたとされる、
美しいハンドバッグの数々、ウォレット等の革小物を販売します。
■「英国展 2025」注目アイテム
本イベントでは、故エリザベス女王陛下が愛した代表的なモデル
ROYALE〈ロイヤル〉、TRAVIATA〈トラヴィアータ〉をはじめとする
コレクションの数々をご紹介。
ギフトにもおすすめの財布などの革小物を多彩なカラーで展開いたします。
また、クロコダイル、リザード、パイソンなどのエキゾチックレザーもご用意。
伝統と革新を融合したラグジュエリーな質感が、唯一無二の存在感を放ちます。
TRAVIATA〈トラヴィアータ〉
Launer の代名詞ともいえる名品『トラヴィアータ』。
「椿姫」という意味から名づけられたケリースタイルハンドバッグです。
フロントにはゴールドプレートロゴが華やかに飾られています。
エリザベス2世女王陛下が実際にコレクションされていたハンドバッグの中でも、
特別に愛されていました。
ROYALE 〈ロイヤル〉
特徴的なトリンファントアークトップを持つ『ロイヤル』。
厳選されたカーフレザーとスエードの内装が生み出す柔らかな手触り。
調整可能なショルダーストラップと同色の手鏡が付属し、
機能性と品格を兼ね備えた女王陛下愛用のバッグです。
TURANDOT〈トゥーランドット〉
イブニングシーンにふさわしいクラッチスタイル。
ゴールドプレートのロゴが輝き、取り外し可能なショルダーチェーンで2WAY仕様。
その他ハンドバッグ、ウォレット、コインケースなどのレザーアイテムも多数展開。
英国王室ファンは見逃せない、特別な機会をぜひお見逃しなく。
■「BESPOKE ORDER（ビスポークオーダー）」
※画像はシミュレーションのイメージです
また、店頭ではハンドバッグや革小物のオーダーメイドサービス
「 BESPOKE ORDER（ビスポークオーダー）」も開催。
パーツごとに自分好みの色にカスタマイズができます。
ロゴの種類 (※ウォレット、カードケースのみ) も選ぶことができ、
大変ご好評をいただいているサービスです。
英国工房で一点ずつ丁寧に仕立て、約12ヶ月前後でお届けいたします。
■本イベント概要
ジェイアール京都伊勢丹
英国展 2025
♦︎ PART2
2025年11月4日(火)→11月9日(日)
※ LAUNER LONDON ＜ロウナーロンドン＞は「PART2」のみの出店になります
♦︎ 会場：ジェイアール京都伊勢丹 10階 催物場
♦︎ 営業時間：午前10時～午後8時［最終日午後6時終了］
ジェイアール京都伊勢丹
〒600-8555
京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町
TEL：075(352)1111(大代表)
♦︎ 英国展 2025 ホームページ
https://www.mistore.jp/store/kyoto/event_calendar/british.html(https://www.mistore.jp/store/kyoto/event_calendar/british.html)
♦︎ ジェイアール京都伊勢丹 ホームページ
https://www.mistore.jp/store/kyoto.html(https://www.mistore.jp/store/kyoto.html)
※掲載画像はイメージです。
※数量に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。
株式会社H.I.T.