【無料 11/21（金）】丸文テクニカルセミナー「LEDドライバーを選んでみよう」を開催

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO / COO︓堀越裕史、本社: 東京都中央区、以下、 丸文）は、11月21日（金）に LEDドライバーの概要と選び方およびインフィニオンLEDドライバー製品が分かる無料のオンラインセミナーを開催します。

本セミナーでは、初めてLEDドライバーを選定される方を対象に、LEDドライバーの基礎やデータシートに書かれている内容を説明した上で、LEDドライバーの選び方を説明します。また、後半はインフィニオンのLEDドライバー製品についてご紹介します。

LEDドライバーの基礎を理解し、データシートの読み方や適切な選び方を習得することで、初心者から経験者まで、参加者全員がLEDドライバーを選べるようになることをゴールとしています。

【タイムスケジュール】

※当日の都合により時間が前後する可能性があります。

【セミナー概要】

※Zoomを利用します。

丸文株式会社について

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

