Copenh.DC³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¾¦¹æ¤ò¡ÖNUJP³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ØÊÑ¹¹

NUJP³ô¼°²ñ¼Ò¡¡2025Ç¯11·î4Æü
Copenh.DC³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸åÆ£·òÂÀ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î1ÆüÉÕ¤Ç¾¦¹æ¤ò¡ÖNUJP³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±ÑÊ¸¾¦¹æ¡§NUJP Co., Ltd.¡Ë¡×¤ØÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æÊÑ¹¹¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
Åö¼Ò¤Ï2023Ç¯12·î¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶ÈÍÍ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¾¦¹æÊÑ¹¹¤Ï¡¢ÀßÎ©Åö½é¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢ÊÑ³×¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤Ø¹¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£NU¤Ï¡ÖÊÑ³×¡×¤òÉ½¤¹¡ÈNew¡É¡¢JP¤Ï¡ÖÆüËÜ¡×¤òÉ½¤¹¡ÉJapan¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
- µì¼ÒÌ¾¡§Copenh.DC³ô¼°²ñ¼Ò
- ¿·¼ÒÌ¾¡§NUJP³ô¼°²ñ¼Ò
À¤³¦¤Ç¤Ïº£¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎÊ¸²½¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾¦ÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¥Î¥¢¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤¬Äó¾§¤¹¤ëÌó10²¯¿Íµ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑ·÷¡ÖWeeb Economy¡ÊÆüËÜ¹¥¤·ÐºÑ·÷¡Ë¡×¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢²»³Ú¤Ê¤É¤ÎIP¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¡¢ÏÂ¿©¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¤Ê¤É¡¢¡ÖÆüËÜÈ¯¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢À¤³¦¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®Íê¤ÈÁÏÂ¤À¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ß°Â¤Ë¤è¤ëÍ¢½Ð¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¡¢AI¥Äー¥ë¤ÎÉáµÚ¡¢SNS¤Ë¤è¤ë¾ðÊó³È»¶¤Î²ÃÂ®¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÄÉ¤¤É÷¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¡¢¹ñÆâ»Ô¾ìÃæ¿´¤Î¹½Â¤¡¢³¤³°´ð½à²Á³Ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢AI¡¦DXÆ³Æþ¤ÎÃÙ¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸»ºÀ¤ÎÄã¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NUJP¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿³¤³°¿Ê½Ð»Ù±ç¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÆüËÜÈ¯¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¿¥Ó¥¸¥ç¥ó- ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾¦ÉÊ¤ò¡¢À¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÊ¸Ì®¤ØºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
- ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§ÆüËÜ¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ÎÎ®Æ°À¡ÊCultural Liquidity¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¹ñÆâ¤ÇËá¤«¤ì¤¿Ê¸²½¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾¦ÉÊ¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ½Û´Ä¤·¡¢´¶À¤È·ÐºÑ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç´ÔÎ®¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ö¶ÈÂÎÀ©
º£²ó¤Î¾¦¹æÊÑ¹¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Åö¼Ò¤ÏÆüËÜÈ¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³¤³°Å¸³«¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î4»ö¶È¤òÃì¤È¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ø¤ÈºÆÊÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
ÆüËÜ´ë¶È¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤ÀÀìÌç¥Áー¥à¤¬ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¼ÂÁõ¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡¢DX¿ä¿Ê¡¢M&A¡¢PMO±¿±Ä¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¥¹¥Ôー¥É¤ò¤â¤Ã¤Æ´ë¶ÈÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
2. ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀ¤³¦¤Ç¶Á¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬¡¦¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¡¦¼Â¹Ô¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¿·¤·¤¤¥°¥íー¥Ð¥ë²ÁÃÍ¤ØËÝÌõ¤¹¤ë¡×»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
3. Ê¸²½Åê»ñ»ö¶È
ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò³Ë¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ñ¶âÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÀïÎ¬Åª¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー»Ù±ç¡×¡Ö¶¨¶È¥³¥ß¥Ã¥È¡×¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ¤È±¿±Ä¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
4. DX¡¿AIX»ö¶È
AI¤ÈDX¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò³«È¯¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢²ñµÄ±¿±Ä¤ä¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¡¢Êó¹ð¶ÈÌ³¤Ê¤É¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¡È¿Í¤Ï°Õ»×·èÄê¤ÈÁÏÂ¤¤Ø¡É¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤Î¥³¥á¥ó¥È
¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô/ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¸åÆ£·òÂÀ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Î¾¦¹æÊÑ¹¹¤òµ¡¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢³¤³°¥Þー¥±¥Ã¥È¤ØÄ©Àï¤¹¤ë´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì¿´Æ±ÂÎ¤ÇÈ¼Áö¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä»ýÂ³Åª¤Ë³§¤µ¤Þ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ï¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤«¤é¡ÖÊ¸²½È¯¿®¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ¬Î®¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ë¤«¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÆüËÜÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ø¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Ê¤ë¶¯¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô/¼èÄùÌò COO & CMO ¾¾ËÜ¹±ÂÀÏ¯¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜÈ¯¤ÎÊ¸²½¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾¦ÉÊ¤¬¡¢¸À¸ì¤ä»Ô¾ì¡¢¿Íºà¤Ê¤É¤ÎÈóÂÐ¾Î¹½Â¤¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢À¤³¦¿Ê½Ð¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ÏËÜÍè¡¢À¤³¦¤Ç¸Ø¤ë¤Ù¤»ñ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¸Ä¿Í¤¬Æü·Ï¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é³Î¿®¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡×¤È¼«µÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡¢À¤³¦¤ÇÆ²¡¹¤È²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËNUJP¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¤â¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥êー¥¹¤ä¡¢¿Ê¹ÔÃæ¤Î»öÎã¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÇÃÛ¤¡¢À¤³¦¤ËÎ®¤¹¡£¡×¤³¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢NUJP¤¬¹×¸¥¤Ç¤¤ë°Æ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨¶È¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤â¹¤¯Êç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§NUJP³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì¡§Copenh.DC³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©141-0031 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ£³ÃúÌÜ£±£µ－£¸ Biz-FieldÌÜ¹õ £²F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸åÆ£·òÂÀ
ÀßÎ©¡§2023Ç¯12·î1Æü
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://nujp.co.jp
