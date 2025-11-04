【東京ジュエリーインデックス】オンラインショップオープン4周年を記念して特別な「4周年記念祭」開催中！

株式会社オリエント4C's

株式会社オリエント4C's（所在地: 東京都台東区、代表取締役社長: 三枝幹弥）が運営するジュエリーショップ「東京ジュエリーインデックス」は、このたび、2025年11月9日をもちましてオンラインショップのオープン4周年を迎えることとなりました。

日頃の感謝を込めて、特別な「4周年記念祭」を開催いたしております。

※4周年記念祭はオンラインショップ限定開催です

https://shop.tj-index.com/topics/4th_anniversary/

第1週目はハッピーバッグ！

第1弾は最大33,000円OFFのハッピーバッグ！

ネックレス、ピアス、ブレスレット、リングとさまざまなカテゴリのセットがすべて税込み19,800円！

ぜひご覧ください。

https://shop.tj-index.com/topics/4th_anniv_happybag/

最終週まで超お得なお祭り連日開催中！

第2週目は会員限定、K18ジュエリーセール！金相場の高騰により手が届きづらくなりつつあるK18ジュエリーですが、「4周年記念祭」限定で超特価でお届けします。

第3週目はダイヤモンドジュエリーセール！特別な日に、何気ない毎日に、彩りを添えてくれるダイヤモンドジュエリーが目白押しです。

最終週は超特別セールを予定しております！

どのセールもぜひ、お見逃しなく。

https://shop.tj-index.com/topics/4th_anniversary/

東京ジュエリーインデックスとは

東京ジュエリーインデックスは首都圏に5店舗を構えるジュエリーショップです。

ジュエリー販売、リフォーム、オーダージュエリー販売と、ジュエリーのことなら私たちにお任せください。

自社工房を持ち、国家資格を持った職人がひとつひとつ真心をこめて向き合うジュエリーは一生物であることはもちろん、リフォームという新たな形であなたに寄り添うことも。

私たちはジュエリーを通して人生を豊かに彩るお手伝いをしたいと考えています。

https://shop.tj-index.com/