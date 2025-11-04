「逆引き大学辞典」の廣告社が、就職先から大学を探せる「JOB-BIKI（ジョブビキ）」に、2025年3月卒生のデータを反映し、791校の大学・短大、80,528件の就職先からの検索が可能になりました！

廣告社株式会社

廣告社株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：西山 憲一）は、大学選びのためのWebサイト「逆引き大学辞典」で公開している就職実績から大学を検索できるサービス「JOB-BIKI（ジョブビキ）」にて、2025年3月卒業生の就職先データを追加し公開いたしました。

URL：https://www.gyakubiki.net/jobbiki/

◆ 検索可能なデータが4年分、791校の検索が可能に！

このたび 2025年卒業生のデータとして、詳細データ325校、オープンデータ367校(計692校)を追加いたしました。 これにより、2025年卒業生を含む過去4年間のいずれかのデータを持ち、検索が可能となった大学、短期大学は791校となりました(※)。 検索対象となる大学が増加したことにより、ますます「JOB-BIKI」がみなさまの大学選びの参考として活用して頂けるようになりました。

※就職先検索機能では2022年卒業生からのデータを保有しており、2022年卒業生のデータとして539校（詳細データ208校、オープンデータ331校）、2023年卒業生のデータとして568校（詳細データ292校、オープンデータ276校）、2024年卒業生のデータとして642校（詳細データ325校、オープンデータ317校）の検索が可能も可能です。

※JOB-BIKIでは、Webなどで各大学が公開している情報を入力したデータを オープンデータ と表記しており、オープンデータを除いて検索することも可能です。詳しくは 利用データについて（URL：https://www.gyakubiki.net/data/）をご確認お願いいたします。

※掲載不可とご回答頂いた大学のデータは登録されておりませんのでご了承ください。

◆ 80,528件もの就職先から大学を探せます！

具体的な企業名から、出身大学を調べることができるのが「JOB-BIKI」の特徴です。企業、あるいは公的機関、組合、団体、NPO法人、病院などの登録された就職先の件数は登録されている4年分の合計で80,528件まで増加いたしました。(※)

登録された就職先情報が増加したことにより、ますますこの「JOB-BIKI」がみなさまの希望する就職先から検索できるようになりました。

※企業や法人の分類や集計方法については、利用データについて（https://www.gyakubiki.net/data/）のご確認をお願いいたします。

◆ 「JOB-BIKI」はなりたい職業から大学を検索できるサービスです。

高校生が大学を選ぶ際、「就職実績」は重要な判断材料です。しかし、希望する業界や企業への就職実績がある大学を具体的に見つけるのは、簡単ではありませんでした。そこで開発されたのが、なりたい職業や就職実績から大学を検索できるサービス「JOB-BIKI」です。従来のサービスとは異なり、特定の企業名で検索すると、その企業への就職者が多い大学順に表示されるのが大きな特徴です。

◆ 「JOB-BIKI」は就活生にも活用いただけるサービスです。

「JOB-BIKI」は具体的な企業名で検索することができますが、業種やエリアで検索することも可能です。 興味のある業種に、どのような企業があるのかまだ知らないという就活生でも使うことができます。 就職先検索では、売上や従業員数などの企業情報を知ることができるので、就活する際の情報収集としても最適です。

また「JOB-BIKI」では自分が通う大学の卒業生が、どの会社に就職しているかがわかります。 就職を希望している会社が、どういった大学出身者が多いのかもわかります。 就活生がエントリーする会社を検討の際に、非常に参考としていただけるサービスとなっています。

【JOB-BIKI (ジョブビキ) サービス概要 】

サービス名 ：JOB-BIKI（ジョブビキ）

内容 ：就職先企業や職業などから出身大学を検索出来る新サービス

サービス開始日 ：2022年12月13日

データ反映日 ：2025年10月22日

URL：https://www.gyakubiki.net/jobbiki/

【逆引き大学辞典】

学科から志望大学が探せる「逆引き大学辞典」は、高校生や大学受験生が偏差値やブランドだけではなく、将来のキャリア・プランや進路を踏まえて学問分野や特定学科から設置大学を探せるサービスで、冊子版とWeb版で展開しています（冊子版は発行部数70万部）。

個々の学科・学部・大学の教育内容や教育システムを生徒自身が調べて大学を研究・吟味した上で出願・受験することを目的にしており、今年で33年目を迎えます。

URL：https://www.gyakubiki.net/

◆「biki-note（ビキノート）」について

逆引き大学辞典では、じぶんの将来と、めざす大学を考える高校生に向けたコンテンツとして「biki-note」を更新しています。読むと「JOB-BIKI」で検索したくなる憧れの職業についてのコラムを中心として、大学進学に関する悩みや、大学学長や社長へのインタビュー記事など、豊富な記事を掲載しております。

URL：https://www.gyakubiki.net/readings/

◆「biki-note（スタビキ）」について

「スタビキ」は興味のある研究テーマから大学や大学教員を検索できる、逆引き大学辞典の新しい検索サービスです。受験生が志望大学を検討する際に、興味のある研究テーマで検索することにより、自分が興味のある研究、学問がどの大学でできるのか、そのテーマを研究している先生が所属している大学なのかを検索することができます。

URL：https://www.gyakubiki.net/stu-biki/

◆「じぶんコンパス」（適性診断）について

じぶんコンパスは、自分の興味・関心にあった学問を知るための適性診断です。

逆引き大学辞典において学部学科から志望大学を探す際に、どの学部学科がいいのかわからない受験生のための道しるべとして活用いただいている、逆引き大学辞典の人気コンテンツです。

URL：https://www.gyakubiki.net/gyakubiki-jibuncompass/

【廣告社株式会社】

所在地 ：東京都新宿区新宿3-1-24 京王新宿三丁目ビル5階

創立年月日 ：明治21年(1888年)5月1日

資本金 ：5,000万円

代表者 ：西山 憲一

事業内容 ：総合広告代理店

U R L ：https://www.kokokusha.co.jp/

【お問合せ先】

廣告社株式会社

「JOB-BIKI（ジョブビキ）」担当：黒川／田畑／八田

お問い合わせ：https://www.gyakubiki.net/contact/

【 資料１. 】JOB-BIKI（ジョブビキ）画面イメージ