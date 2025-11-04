中国・SEER社とパートナー契約を締結生産現場向け自律走行搬送ロボットAMR・AGFの販売を開始
株式会社椿本チエイン（本社：大阪市北区、社長：木村 隆利 以下、当社）は、Shanghai Seer Intelligent Technology Co., Ltd.:注1（以下、SEER社）とパートナー契約を締結し、同社の自律走行搬送ロボット「AMR（Autonomous Mobile Robot）」「AGF（Automated Guided Forklift）」を11月1日より販売開始いたしました。
1. AMR・AGF販売の背景と今後の展開
労働人口減少がますます深刻化する中、当社では、この社会課題の解決に対応すべく、生産現場や物流現場向けに、さまざまな自動化システムを提案・提供しています。
AMR・AGFは、お客さまの設備レイアウトへの影響が小さく、導入が容易などの特長があります。当社グループではこれまで物流現場向けに小型AGVやAMRを納入してまいりましたが、同社のAMR・AGFは生産現場向けの製品が充実していること、現場のニーズに応じたカスタム対応が充実していることから、今回パートナー契約を締結することとなりました。SEER社のAMR・AGFの特長を生かし、人とロボットが協働する、次世代の生産ラインを提案してまいります。
2．特 長
１.充実の商品ラインアップ
小型から大型まで、多種類のAMR・AGFをラインアップ。用途に応じた機種選定が可能です。
２.お客さまの生産工程に合わせたカスタム提案・充実のサポート体制
当社のこれまでのソリューション提供実績を生かし、お客さまの現場の課題や搬送環境に応じたカスタム提案が可能。AMR・AGFの導入から据付まで、システム構築をワンストップで提供します。
AMRの稼働イメージ
３.迅速なメンテナンス対応
独自のネットワークシステムにより、お客さまの設備稼働状況をモニタリング。全国のメンテナンス拠点からスピーディなメンテナンス対応が可能です。
３．用途
生産現場における搬送の自動化
４．価格
都度見積り
５．納期
4カ月 （システム規模により変動します）
６．販売計画
2026年度：4システム
2030年度：30システム
７．発売日
2025年11月1日
【製品ページはこちらから】
AMR https://www.tsubakimoto.jp/materials-handling/products/amr
AGF https://www.tsubakimoto.jp/materials-handling/products/agf
注1 Shanghai Seer Intelligent Technology Co., Ltd.:
2020創業のインテリジェントロボティクス企業で、ロボット制御システムを中心に事業を展開。世界でもトップクラスの性能・信頼度を誇るAMR・AGF、およびAMR・AGF向けコントローラーならびに運用管理システムを開発・製造するAMR業界のリーディングカンパニー。
SEER社 Webサイト：https://seer-robotics.ai/jp/promotion
AMR稼働の様子（SEER社YouTubeチャンネル）：https://youtu.be/HuMKl0UbNQc?si=-62qqgz3SX-xx5-5
■製品に関するお問い合わせ
株式会社椿本チエイン マテハン事業部 SIビジネス部
TEL 03-6703-8402